"Найкрасивіші": Холостяк 9 з обраницею підкорили стильним total black виходом

Даша Квіткова блищала в розкішному платті, всипаному блискітками
Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дарія Квіткова ось вже рік перебувають у відносинах і дуже щасливі. Пара багато подорожує, займається спортом і з задоволенням ділиться своїми почуттями і думками з шанувальниками в соцмережах - так, нещодавно вони поділилися цілою серією ефектних спільних фото, в тому числі і постільних. Також закохані виходять у світ - 30 листопада вони сяяли на червоній доріжці церемонії нагородження музичної премії M1 Music Awards.
Микита поділився на своїй сторінці в Instagram відео з заходу, на якому вони з коханою йдуть по червоній доріжці і дають інтерв'ю. Пара так і світиться від щастя! Вони вибрали для появи на публіці ефектні і стильні total black образи.
Даша блищала в розкішній сукні в підлогу, всипаній блискітками, а також з оголеними плечима і відвертим декольте. Лук вона доповнила елегантним укладанням, витонченими сережками і красивим макіяжем з акцентом на яскраві губи.
Микита ж, який був ведучим церемонії, вибрав класичні чорні штани, вельветовий піджак і білу сорочку.
"Червона доріжка премії M1 music awards. П'ять. Дуже щасливий з'явитися на такому важливому для мене заході з найкоханішоюю і найсильнішою для мене підтримкою. Хочу, щоб наші очі завжди так сяяли", - поділився екс-Холостяк.
Відео: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Він також опублікував забавне селфи з багатьма гостями і переможцями премії - на фото можна побачити "Співака року" Монатіка, Надю Дорофєєву, сина Потапа Андрія і його маму Ірину Горову, Позитива та інших.
Фото: Микита Добринін з гостями M1 Music Awards (instagram.com/nikitadobrynin)
Користувачі мережі в черговий рпз відзначили, що Добринін і Квіткова - дуже красива і мила пара і побажали їм щастя.
Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)
Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і Дарія Квіткова влаштували ефектну фотосесію в стилі "містер і місіс Сміт".