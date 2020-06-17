Найкращий ранок: іменинник Дмитро Комаров розсекретив вражаючий подарунок від дружини

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/komarovmir)

Ведучий показав, чим його порадувала дружина на 37-річчя

Дмитро Комаров і його дружина Олександра Кучеренко не так часто з'являються в соцмережах, а якщо вже і публікують пости, то їм точно є що сказати і чим порадувати шанувальників. Так, 17 червня ведучий програми "Світ навиворіт" святкує день народження. У цьому році йому виповнилось 37 років. З такої нагоди кохана дружина спекла Дмитру торт і прикрасила його цифрами, які відповідають його віку.

Пара позує разом для селфі з кулінарним шедевром в руках. Вони щасливо посміхаються і не приховують сяючих очей.

"Виявляється, найкраще ранок - це коли встаеешь в 6 ранку. Щоб спекти святковий торт, запалити свічки, розбудити коханого чоловіка і вирушити разом у таку довгоочікувану подорож! З Днеем народження, мій Дмитро Комаров. Нехай так буде вічно!" - написала Олександра.

Олександра Кучеренка спекла чоловікові торт на день народження (фото: instagram.com/aakucherenko)

Дмитро на своїй сторінці розсекретив подарунок від дружини. Їм став найкращий презент для мандрівника – квиток.

"Вперше більш ніж за 4 місяці кудись летимо і я просто щасливий. Зазвичай, враховуючи мою роботу, за чотири місяці доводиться літати десятки разів, часом в аеропорт їздиш по 4-5 разів у тиждень, а робочі перельоти (зазвичай дуже ранні) починаєш тихо ненавидіти. Але життя в черговий раз показала, що особливо цінуєш те, що стає недоступним", - поміркував ведучий.

Дмитро Комаров показав кращий ранок з коханою дружиною (фото: instagram.com/komarovmir)

Під постом ведучого свої вітання залишили його зіркові друзі і колеги: Анатолій Анатоліч, Надя Дорофєєва, Олександр Пономарьов.

У сториіз мандрівник показав фото з салону літака і вид з ілюмінатора. Судячи по відміткам, пара вилетіла з аеропорту Борисполя. "Не вірю. Я в літаку. Ура!" - підписав він фото.

Напередодні дня народження Дмитро повернувся до роботи і зустрів свято на зйомках з командою каналу "1+1". У числі гостей були Катя Осадча з Юрієм Горбуновим, Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Неля Шовкопляс, Лідія Таран та інші.

Дмитро Комаров зустрів 37-й день народження на зйомках разом з колективом "1+1" (фото: instagram.com/komarovmir)

"Зустрічаю своє 37-річчя на зйомках, в найкращій компанії, всім складом ведучих рідного 1+1", - підписав він емоційні фото і відео.

Раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренка приміряла елегантний образ заради спецпроекту в музеї.

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Автор: Lite