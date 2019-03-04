"Ржунимагу": Сергій Бабкін розсмішив подарунком дружині на 8 березня

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_officia)

Подарунки на свята для другої половинки музикант вибирає дуже незвичайні

Український співак Сергій Бабкін, сім'я якого вважається прикладом для наслідування в українському шоу-бізнесі, ніколи не обділяє увагою свою дружину Сніжану. Як справжній романтик він присвячує їй зворушливі рядки своїх віршів, а ще вони спільно займаються спортом і мають сумісні захоплення. Тому про подарунок для коханої Сергій вважає за краще подбати заздалегідь.

"А ви вже визначилися з подарунком на 8 березня? Я так", - написав артист на своїй сторінці в Instagram під відео, в якому комічно зізнався що ж це буде за подарунок.

Як видно Сніжана застала його зненацька питанням про подарунок, тому музикант на секунду забарившись, вирішив розіграти цілу сценку і розкрити сюрприз.

"Сергій, скажіть будь ласка, Ви, як останній романтик сучасності вже вирішили, що подаруйте своїй коханій Сніжані на 8 березня? Який сюрприз Ви вже приготували?" - пародійно сам у себе взяв інтерв'ю співак в манері телеведучої Каті Осадчої.

"Я подарую своїй коханій Снежаночке фантастичні польоти...в трубі", - сказав артист і розсміявся.

Підписники Бабкіна оцінили почуття гумору кумира і похвалили за акторську гру.

"Гон-гон-гон-гон!!!! Це прекрасно" - paldoshyn

"Коли @kosadcha вселилася непомітно" - rbh23

"ржунимагу"- elenochkaavakyan

"Смішні ви, хлопці!" - anna_krupkina0303

"Ох ви і ржачні" - khomasuridze_olga

"Геніально!" - tovaryshok

"Круто, талановито Ви найкраща пара!" - urazik3

"Я в захваті" - mov07

"Польоти в трубі" - funkbassist_official

"І все-таки Сергій - Актор, в першу чергу!)) Ось ця ось пауза перед відповіддю одна чого варта!)))" - zlata_volkonsky

Нагадаємо, що Сергій Бабкін показав незвичайні екстремальні розваги разом з дружиною Сніжаною Бабкіною.

До речі, Сергій Бабкін похвалився ідеальною розтяжкою, показавши одну асану з йоги.