"Ржунимагу": Сергій Бабкін розсмішив подарунком дружині на 8 березня

Подарунки на свята для другої половинки музикант вибирає дуже незвичайні
Український співак Сергій Бабкін, сім'я якого вважається прикладом для наслідування в українському шоу-бізнесі, ніколи не обділяє увагою свою дружину Сніжану. Як справжній романтик він присвячує їй зворушливі рядки своїх віршів, а ще вони спільно займаються спортом і мають сумісні захоплення. Тому про подарунок для коханої Сергій вважає за краще подбати заздалегідь.
"А ви вже визначилися з подарунком на 8 березня? Я так", - написав артист на своїй сторінці в Instagram під відео, в якому комічно зізнався що ж це буде за подарунок.
Як видно Сніжана застала його зненацька питанням про подарунок, тому музикант на секунду забарившись, вирішив розіграти цілу сценку і розкрити сюрприз.
"Сергій, скажіть будь ласка, Ви, як останній романтик сучасності вже вирішили, що подаруйте своїй коханій Сніжані на 8 березня? Який сюрприз Ви вже приготували?" - пародійно сам у себе взяв інтерв'ю співак в манері телеведучої Каті Осадчої.
"Я подарую своїй коханій Снежаночке фантастичні польоти...в трубі", - сказав артист і розсміявся.
Підписники Бабкіна оцінили почуття гумору кумира і похвалили за акторську гру.
Нагадаємо, що Сергій Бабкін показав незвичайні екстремальні розваги разом з дружиною Сніжаною Бабкіною.
До речі, Сергій Бабкін похвалився ідеальною розтяжкою, показавши одну асану з йоги.