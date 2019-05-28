Руда бестія: вогняна Тіна Кароль зачарувала "хитрим" поглядом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала рідкісне фото, на якому вона кокетливо посміхається

Українська поп-діва Тіна Кароль легко і без зусиль змінює образи, перетворюючись то в строгу і елегантну леді, то у фатальну красуню з пронизливим поглядом, то спокусливу жінку-вамп в прозорих шатах. Кожне перетворення її шанувальники співачки зустрічають "на ура" і радіють кожному новому знімку зі свіжої фотосесії, довго вивчаючи кожного деталь лука своєї "королеви естетики". Так, образ Тіни у вогненно-червоній сукні від Louis Vuitton справив фурор серед фанів артистки, а вона лише підлила масла у вогонь, опублікувавши новий знімок в Instagram.

Портретне фото співачки, яка хитро і грайливо посміхається в камеру, явно припало до смаку її підписникам. Зірка позувала лежачи на підлозі, її блискуче розкішне волосся набуло рудуватого відтінку, на губах красується фірмова червона помада. Руку вона витончено приклала до обличчя, а в кадр потрапила також частина оголених грудей, ящо видніються через пройму сукні.

Шанувальники не змогли встояти перед спокусливим знімком і стали залишати масу компліментів для співачки.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Вау-вау-вау, як заворожує, просто королева!", "Як завжди,шедеврально!", "Ця эфлийска бого-краса просто розриває зсередини!", "Руда бестія", "Шикарна", "Тіна, ти гарно виглядаєш в Кольорі Любові!", "Ідеальна Тіна, ідеальне фото", "Ох вже цей хитрий погляд!", "Боже, яка красуня. Викликайте пожежників будемо гасити цей вогонь і швидку мене відкачувати будемо!" - не стримували себе коментатори.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль вразила шанувальників знімком в білизні. Вони не очікували від своєї улюблениці такої відвертості.

До слова, Тіна Кароль виступила на весіллі Потапа і Насті Каменських, подарувавши молодим кілька романтичних пісень зі свого репертуару.