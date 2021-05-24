Руслана Писанка показала свій будинок і розповіла секрети про свого чоловіка

Відома телеведуча Руслана Писанка показала будинок, в якому живе разом зі своїм чоловіком. Вона відверто розповіла про своє сімейне життя і повідомила деякі таємниці про свого обранця.

Руслана Писанка вирішила повернутися на телебачення після десятирічної паузи. Напередодні свого повернення, вона запросила в гості журналістів, показала їм свій заміський будинок і познайомила з чоловіком.

Ігор Ісаков познайомився з Русланою Писанкою у 2009 році. Актриса і телеведуча тоді залишилася без роботи й ледь зводила кінці з кінцями. Вона зізналася, що на той момент вона була в боргах і жила за рахунок своїх батьків, які отримували пенсію.

Писанка зізналася, що проводила багато часу в соціальних мережах, де знайомилася з чоловіками, але майже всі вони виявлялися горе-залицяльниками. Вона вже хотіла видаляти свою сторінку, але тут їй написав ще один кавалер. Спочатку вона відповіла досить різко, але через деякий час залишила свій номер телефон і погодилася зустрітися на чашку чаю. На перше побачення телеведуча запізнилася.

Через рік пара почала вести розмови про спільне проживання і весілля. І через деякий час ігор зробив пропозицію своїй коханій. Весілля зіграли в заміському будинку, де зараз проживають Руслана та ігор. Однак, на той момент, там ще нічого не було і будинок знаходився в стадії будівництва. Таке місце пара вибрала, щоб уникнути розголосу, і інформація про весілля Руслани потрапила в ЗМІ тільки через кілька місяців.

Ігор допоміг Руслані Писанці добудувати заміський будинок і повністю змінив її звичайне життя. Вона зізналася, що спочатку губилася щоранку від питання чоловіка про те, які у них плани, оскільки звикла бути завжди та скрізь сама. Зараз вони намагаються все робити разом і на карантині навіть придумали власну постановку.

Біля свого будинку вони посадили власний невеликий город і Руслана Писанка стала використовувати зелень зі свого городу для приготування їжі.

Пара кілька років тому брала участь в шоу, де вони змогли схуднути на 80 кг. Однак Руслана зізналася, що більше не готова до таких експериментів і їй подобається бути такою, яка вона є.

"Я така, яка я є. Не потрібно з мене робити того, ким я не є", - каже Писанка.

Різке схуднення призвело до погіршення здоров'я у самої Руслани й у її чоловіка. Тоді вони не захворіли обоє, але минулого року Ігор серйозно зліг. Він переніс коронавірус і дуже довго відновлювався.

Спільних дітей у пари немає, і вони домовилися не переживати з цього приводу. У Ігоря є дорослий син, з яким у Руслани склалися прекрасні стосунки.

Руслана Писанка вперше показала свій будинок і розповів про свого чоловіка