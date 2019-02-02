"Русалонька": Леся Нікітюк спокусила мережу пікантним фото у ванній

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала, як розслабляється після тривалого перельоту

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка із задоволенням провела відпустку на Мальдівах і розповіла про тонкощі відпочинку на островах, повернулася в засніжену Україну. Як спогад про казково проведений час, вона опублікувала в Instagram відверте фото з ванної, на якому ніжиться в повітряній піні.

Леся з квіткою у волоссі кокетливо дивиться в камеру, а її оголені плечі і зона декольте роблять ракурс особливо пікантним. Зверху на піні лежать пелюстки і головки квітів, роблячи знімок ще більш екзотичним.

"Приблизно так виглядає мій релакс після 12-годинного перельоту! Ванна кімната у мене вдома, звичайно, дещо інша", - зізналася вона.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Численні підписники знаменитості почали активно цікавитися, хто ж фотографував шоувумен в такій відвертій атмосфері, а також традиційно писати їй компліменти.

"Ти просто супер!", "Красуня", "Красива Леся", "Ти найкраща", "Русалочка", "Ти неперевершена!", "Харизматична дівчина, за якою дуже цікаво спостерігати", "Лесічка, як завжди неповторна, красива і чарівна", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк зізналась, що довело її до сліз під час відпочинку на Мальдівах, а також розсекретила, яку кількість багажу бере з собою в подорожі.

До речі, Леся Нікітюк посадила іменну пальму на Мальдівах. Телеведуча власноруч полила і закопала молоде деревце.

Відео: РБК-Україна