Розкішна Оля Полякова в чудовому вбранні похвалилася нескінченними ногами

Співачка виконала в картині Свінгери 2 одну з головних ролей

"Королева ночи" украинской эстрады Оля Полякова, которая вызвала фурор в сети своим фото в 18-летнем возрасте, не только популярная певица, но и весьма успешная актриса. Она сыграла одну из главных ролей в эротической комедии "Свингеры 2". Артистка осталась верна себе и пришла на премьеру фильма в эффектном наряде с пикантными разрезами.

Полякова позировала фотографам в полосатом платье необычного кроя с высоким разрезом спереди, который позволял полюбоваться на ее бесконечные ноги, а также откровенным декольте. Она дополнила образ босоножками на высоком каблуке.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фото, в том числе со своим "мужем" из фильма.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Свингеры! С 1 марта! Все в кино! Я! Я и мой киношный муж, Михаил Кукуюк!" - прокомментировала публикацию Оля.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники артистки тут же принялись засыпать ее комлпиментами, восторгаясь как ее внешним видом на премьере, так и актерским мастерством.

"Ты шикарная"

"Милая нежность"

"Вы роскошная. В пятницу все в кино! Обязательно!))"

"Какая Вы шикарная! Богиня"

"Вміє себе подати .Грамоту за стильність"

"Божественно красива"

"Оля ты супер! И певица и актриса и юморист, сколько ещё у тебя скрытых талантов! Молодчинка! Так держать! А фильм бомба!"

"Какое красивое платье", - пишут подписчики Поляковой.

К слову, DZIDZIO, который также сыграл в фильме, не стал отставать и поделился совместным фото с Поляковой в своем аккаунте.

Фото: (instagram.com/dzidzio)

"ВідСвінгували не по-дитячому. Запрошуємо в кінотеатри", - написал артист.

Напомним, Оля Полякова взбудоражила видео жаркого поцелуя с Дашей Астафьевой. Артистки поражают поклонников страстными кадрами в фильме "Свингеры 2".

К слову, во время съемок шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова блистала в смелых образах и стильных нарядах.

Видео: РБК-Украина