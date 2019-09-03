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Романтичні Холостяк 9 і його обраниця розсекретили свої плани

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.09.2019 - 11:56
Романтичні Холостяк 9 і його обраниця розсекретили свої плани
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дівчина попросила поради у шанувальників

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова живуть, що називається, на валізах. Пара багато подорожує і не упускає можливості махнути разом за місто або краще в іншу країну, де вони цілком можуть присвятити час один одному. Микита і Даша з задоволенням діляться романтичними фотозвітами і викликають розчулення у шанувальників. Нещодавно закохані вирішили навіть оголиться заради пікантне фото і показали свої татуювання, причому екс-холостяк захотів зробити перший малюнок на тілі не без ініціативи коханої. Даша ж вирішила розсекретити романтичні плани пари на вікенд і попросила поради у шанувальників.

Дівчина опублікувала в Instagram фото з коханим чоловіком. Пара позує на фоні заходу. Закохані одягнені в білі вбраннях, Микита обійняв Дашу за плече і притягнув до себе - вони виглядають романтично і розслаблено.

"Хочемо на вихідних поїхати до Львова. Здавайте всі явки і паролі. Куди сходити/де поїсти/що подивитися? Який готель вибрати?" - поцікавилася дівчина.

Романтичні Холостяк 9 і його обраниця розсекретили свої плани

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники стали навперебій радити улюблені місця в місті, а також написали чимало теплих слів на адресу Микити і Даші.

  • Щасливі закохані
  • Красиві
  • Ви такі красиві
  • Такі хороші! Романтики
  • По центру, біля Оперного театру
  • Львів - чудове місто. Поїсти там можна на кожному кроці і скрізь смачно. Подивитися є багато чого, архітектура дуже красива, на "площа Ринок", Ратуша, Високий замок
  • Приходіть в центр і там всі заклади бомбезні!
  • Про, Львів це дуже круто! Молодці! На Високій замок поїдьте, є кав'ярня смачна

Скріншот коментарів

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