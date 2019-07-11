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Романтична пастушка: Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.07.2019 - 15:14
Романтична пастушка: Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним образом
Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Свій стильний образ Віка доповнила ефектною чорною шляпкою

Віка з поп-групи НеАнгели останнім часом не дуже часто балує шанувальників оновленнями у своїх соцмережах. Проте раніше Віка казала, що в неї все добре. Просто вона вирішила час від часу робити "соціальне перезавантаження". І приділяти більше часу життю реальному, а не віртуальному. На щастя для фанатів солістки НеАнгелів Смеюха нарешті опублікувала декілька нових фото, демонструючи свій яскравий образ.

Так, днями відбувся масшатбный концерт, організатором якого виступив телеканал "Україна". Концерт приурочений до Дня Незалежності нашої країни, який відзначають 24 серпня. Однак на телеканалі вирішили завчасно підготуватися до цієї події, організувавши і записавши концерт з багатьма українськими виконавцями, серед яких також була і група НеАнгели.

На своїй Instagram-сторінці Віка Смеюха поспішила опублікувати серію фото і відео з цієї події. Зокрема Віка показала шанувальникам деталі свого романтичного образу, в якому вона виходила на сцену.

Романтична пастушка: Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним образом

Стильна Віка з НеАнгелів (фото: instagram.com/vikanablack)

У Вікі вийшов такий собі образ "пастушки". Співачка позує в чорному платті, прикрашеному білосніжним мереживом. Яскрава деталь образу - незвичайна чорна спідниця з запахом, що нагадує фартух. Стильний аутфsт доповнює чорнbq крислатий капелюх. Взуття - чорні босоніжки на високій шпильці.

Волосся Вікі завите у великі локони. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи.

 

На своїй Instagram-сторінці Віка опублікувала кілька фото, на яких зображений процес інтерв'ю. При цьому співачка інтригує своїх підписнків: “Професійні журналісти, як правило, дізнаються про те, що ми хочемо приховати... Я вас люблю! І свою роботу".

Також в мережі з'явилося декілька відео, на яких можна більш детально розглянути образ української співачки. Відповідні відео з'явилися в Twitter-акаунті MyGlamWish.

А ось шанувальники співачки поспішили засипати її захопленими відгуками. Багато підкреслили, що вони особливо раді оновленню Вікі за довгий час.

  • "Я дочекалася фото, так як краса — це страшна сила!!"
  • "Ваші костюми в цей раз дуууже гарні"
  • "Ух ти, яка гарна"
  • “Хах! Віка, в твоїй професії складно що-небудь приховати від журналістів. Удачі тобі у твоїй улюбленій роботі"
  • "Вікусь, дуже жіночна і гарна"
  • "Милість і чарівність зашкалює на цих фотографіях"

Романтична пастушка: Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним образом

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, до цього Віка Смеюха показала свій гарячий відпочинок в Одесі. Як зазвичай, співачка опублікувала серію фото в бікіні і продемонструвала ідеальні спортивні форми.

Також Віка з Неангелів блиснула пишним декольте в стильному комбінезоні. Співачка показала, як провела день з сестрою та племінником. Звичайно ж, виконавиця не забула і стильний образ показати в трендовому комбінезоні.

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Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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