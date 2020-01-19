Рольові ігри: Осадча та Горбунов здивували кардинальною зміною іміджу

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучі перетворилися в зухвалих рокерів

Катя Осадча та Юрій Горбунов тільки прилетіли після відпустки на Сейшельських островах, і відразу поринули з головою в роботу. Пара використовує будь-яку можливість, щоб відправитися в подорож і вивчити нові і улюблені цікаві місця на планеті. Повернувшись в Україну, ведучі одразу ж відправилися на вечірку, поєднавши приємне з корисним, роботу з веселощами. Так, Катя перетворилася в пекучу брюнетку з каре, а її чоловік – в брутального рокера.

Відповідні фото пара показала в InstaStories. У новому амплуа теледіву просто не впізнати! Вона вбралася в коротке плаття з люрексом і широким шкіряним поясом, доповнила зухвалий образ гетрами і масивними черевиками, а в якості прикраси вибрала чокер.

Юрій також радикально перевтілився. Він надів чорну шкіряну куртку-косуху і футболку з логотипом легендарної рок-групи Metallica. "А ігри будуть рольові..." - інтригуюче підписала один з кадрів Катя.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

До речі, відсвяткувавши напередодні Хрещення, Катя знову вирушила в дорогу. Вона поділилася кадрами з аеропорту і показала, що знову приземлилася в Стамбулі, щоправда, куди тримає дорогу, ведуча не зізналася.

Нагадаємо, що Катя Осадча у розкішній сукні-вишиванці з великим оригінальним орнаментом привітала шанувальників з Хрещенням. Юрій Горбунов у традиційній вишиванці показав душевне фото з дружиною і також залишив теплі побажання для підписників.

Також раніше Катя Осадча показала мальовничі кадри у яскравому вечірньому вбранні. Фото були зроблені під час подорожі на райські Сейшели.