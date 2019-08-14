ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рок-гурт VLASNA випустив пісню-"антиістерику"

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.08.2019 - 17:02
Рок-гурт VLASNA випустив пісню-"антиістерику"
Таня Власова (фото: прес-служба VLASNA)

За словами солістки VLASNA, пісня допомагає подолати все те, що нас деколи лякає

Нову пісню "Долечу" представив гурт VLASNA – яскравий представник сучасної української рок-музики. Це третій сингл гурту за рік.

Цікаво, що перший варіант пісні був записаний ще понад рік тому, проте згодом музиканти вирішили переінакшити її аранжування. Тож за цей час "Долечу" пережила кілька варіацій і, врешті-решт, отримала своє драйвове рок-звучання.

VLASNA - Долечу (2019)

"Ми живемо в такі бентежні часи, коли особливо важливо зберігати холодну голову і не піддаватись жодним панічним настроям, – каже солістка VLASNA Тетяна Власова. – Спершу ми думали, що випускаємо дещо істеричну пісню. А потім зрозуміли, що якраз навпаки. Насправді це пісня-"антиістерика", яка допомагає перебороти все те, що нас часом лякає. Зрештою, кожному з нас іноді потрібно добряче зібратись і сказати собі – що б там не було, я все-таки долечу".

Саундпродюсером пісні "Долечу" став Євген Крутоголов. Запис відбувався на київській студії PostMix, зведення – на SoundPlant Studio. У запису брали участь музиканти гурту Дмитро Власов, Євген Крутоголов, Ярослав Гладілін, а також Андрій Біт. Лейбл релізу – Moon Records.

Нагадаємо, раніше Вероніка Коваленко презентувала пісню про підліткове кохання. Трек "По шкірі" був створений рік тому! Співачка відразу ж взялася за створення нового хіта, але перші результати її не влаштовували.

Натхненна літом: TAYANNA випустила чарівний сингл "Мурашки" "Космічне звучання": стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок" (відео)
Новини України песнипрезентация
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся