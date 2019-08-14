Рок-гурт VLASNA випустив пісню-"антиістерику"

Таня Власова (фото: прес-служба VLASNA)

За словами солістки VLASNA, пісня допомагає подолати все те, що нас деколи лякає

Нову пісню "Долечу" представив гурт VLASNA – яскравий представник сучасної української рок-музики. Це третій сингл гурту за рік.

Цікаво, що перший варіант пісні був записаний ще понад рік тому, проте згодом музиканти вирішили переінакшити її аранжування. Тож за цей час "Долечу" пережила кілька варіацій і, врешті-решт, отримала своє драйвове рок-звучання.

VLASNA - Долечу (2019)

"Ми живемо в такі бентежні часи, коли особливо важливо зберігати холодну голову і не піддаватись жодним панічним настроям, – каже солістка VLASNA Тетяна Власова. – Спершу ми думали, що випускаємо дещо істеричну пісню. А потім зрозуміли, що якраз навпаки. Насправді це пісня-"антиістерика", яка допомагає перебороти все те, що нас часом лякає. Зрештою, кожному з нас іноді потрібно добряче зібратись і сказати собі – що б там не було, я все-таки долечу".

Саундпродюсером пісні "Долечу" став Євген Крутоголов. Запис відбувався на київській студії PostMix, зведення – на SoundPlant Studio. У запису брали участь музиканти гурту Дмитро Власов, Євген Крутоголов, Ярослав Гладілін, а також Андрій Біт. Лейбл релізу – Moon Records.

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