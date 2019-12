Спорідненість душі: Злата Огнєвіч розповіла про другу половинку

Злата Огнєвіч (фото: ТК "Україна")

За словами Огнєвіч, у відносинах ніхто нікому нічого не винен

Під час зйомок новорічного шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00, популярна українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про те, якого чоловіка бачить поруч із собою. До речі, раніше співачка зізналася, що готує шанувальникам особливий новорічний подарунок.

Злата Огнєвіч, яка в грандіозному шоу «Привіт, 20-ті!» каналу «Україна» в дуеті з Артемом Пивоваровим зіграє закохану пару і виконає легендарну пісню «All I Want for Christmas Is You», веде активну творчу діяльність: зокрема, вже навесні вона запланувала випустити новий альбом та завершити масштабний тур, який охопить 35 міст України. Втім, як і кожна дівчина, вона думає і про особисте життя. В ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу «Україна» співачка розповіла, якою, на її думку, має бути друга половинка творчої людини:

«Просто це має бути людина, яка готова, що на шляху творчої людини бувають різні моменти, наприклад, депресії у музикантів. Якої професії буде людина – музикант, продюсер, ще хтось… це для мене не важливо. Важливо – спорідненість душі. Якщо зустрічаються дві споріднені душі, між ними складаються стосунки».

Крім того, на думку Злати Огнєвіч, не варто намагатись «переробити» кохану людину.

«Я не палю, але в мене був хлопець, який палив. Ні, я не змушувала його кинути палити. Адже насправді ніхто нікому нічого не винен. Твоя людина прийматиме тебе таким чи такою, як ти є», – поділилася Злата Огнєвіч за лаштунками грандіозного шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00.

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу «Привіт, 20-ті!» став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.