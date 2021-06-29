Ризик загратися: екс-Холостяк розповів, чи є дружба між чоловіком і жінкою

"Холостяк 9" Микита Добринін став першим з українських героїв романтичного реаліті, який зміг побудувати стосунки з його переможницею Дашею Квітковою і після одружився з нею. Зараз пара закінчує ремонт у своєму новому заміському будинку і зовсім скоро вперше стане батьками.

У своєму Instagram шоумен виклав ніжне фото з вагітною дружиною і поділився своєю думкою про те, чи буває дружба між чоловіком і жінкою.

Микита впевнений, що подібної дружби не буває і рано чи пізно вона все одно перейде в щось більше.

"Я вважаю, що дружба між чоловіком і жінкою – це секс, відкладений на потім. Не можна, звичайно, відповідати за всіх і бути впевненим на 100%, але практика показує, що це нереально. Рано чи пізно одного "друга" почне тягнути до іншого, і стане питання про взаємність почуттів. Тригером може бути що завгодно. Передозування романтичними фільмами або хворобливий розрив з другою половиною", - заявив ведучий.

Даша Квіткова і Микита Добринін скоро стануть батьками (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добринін закликав не будувати ілюзій і бути чесним самим з собою.



"Не варто займатися самообманом, адже це підвищує ризик втратити цю людину. Але також не замикайтеся в спілкуванні тільки з другою половиною. Можна і потрібно спілкуватися з дівчатами, хлопцями, гуляти разом компаніями. Але не варто будувати ілюзій з приводу кращих друзів протилежної статі. Також є ризик загратися в дружбу статей, що не залишить місця для романтичних відносин у Вашому житті. Звичайно, такий варіант теж ок, якщо вам комфортно йти по життю поодинці. Головне - чесність перед самим собою і оточуючими", - вважає колишній Холостяк.

Що стосується його самого, то він вважає своєю найкращою подругою дружину.



"Ми з Дашею - найкращі друзі. Адже в міцних відносинах, з планами на сім'ю, так і повинно бути", - підсумував Микита.