Римські канікули: MONATIK з дружиною і дітьми гуляє по столиці Італії (фото)

Зоряне сімейство вирушило на травневі свята в Італію
Популярний артист Дмитро Монатік вирішив добре відпочити на травневі свята і разом з дружиною і синами відправився вивчати столицю Італії Рим. Артист і його дружина Ірина Демічева поділилися яскравими фото на своїх сторінках в Instagram - однак при цьому вони як і раніше приховують обличчя дітей і знімають їх тільки зі спини.
На барвистих фото сімейство гуляє по Вічному місту і з цікавістю вивчає його визначні пам'ятки. Ірина вибрала для сімейного відпочинку рожеве плаття в білий горошок і подовжений чорний піджак, а також яскраво-жовту сумку-бананку. Дмитро комфортно відчував себе в спортивних штанях і червоній вітровці.
Фото: Дмитро Монатік з родиною в Римі (instagram.com/irinademicheva)
Судячи з останніх фото, в Римі також похолодало, так як тато і сини зображені у яскравих куртках.
Фото: Дмитро Монатік з родиною в Римі (instagram.com/irinademicheva)
"Яка навколо краса, куди не подивися тотальне захоплення", - зазначила дружина музиканта.
Фото: Дмитро Монатік з родиною в Римі (instagram.com/irinademicheva)
Фото: Дмитро Монатік з дітьми (instagram.com/monatik_official)
Підписники побажали Дмитру та Ірині відмінного відпочинку і залишили багато зворушених коментарів під фото з їх синочками.
Нагадаємо, MONATIK підірвав мережу масштабним кліпом "LOVE IT ритм". Ця робота з третього сольного альбому стала наймасштабнішою в кар'єрі музиканта і розповідає про його нелегкий шлях за 10 років.
До речі, раніше MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною.