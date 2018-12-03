Регіна Тодоренко і Влад Топалов одружилися: фото з весілля

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Урочиста подія відбулася ще 25 жовтня

Вагітна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка поділилася секретом успішного шлюбу, офіційно вийшла заміж за російського співака Влада Топалова. В інтерв'ю Viva 28-річна артистка розповіла, що це відбулося ще в жовтні.

"Це сталося 25 жовтня. Так співпало, що саме в цей день у найдорожчих для мене чоловіків – у мого тата і Влада день народження. А у тата ще й ювілей – 55 років! Не дарма кажуть, що жінка вибирає чоловіка, схожого на батька. У підсумку запропонувала об'єднати всі три події в одну дату. Спочатку Влад планував зробити реєстрацію сюрпризом, але я відчула, що щось готується, і стала задавати питання. І, слава Богу, що він здався і все розповів. Виявилося, що в цей день я, забувши все на світі, поставила зйомки свого шоу. У підсумку, звичайно, все довелося зрушити на день пізніше і замість того, щоб поїхати на знімальний майданчик, я поїхала в загс", - поділилася Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (viva.ua/Кирилл Кірєєв)

Церемонія і форма одягу молодят і гостей були скромними, лише для самих близьких. Регіна була в простому платті кавового кольору, яке підкреслило її значний живіт, і кросівках. 33-річний Влад прийшов на церемонію в чорних брюках, футболку з принтом і білій сорочці.

"Це була скромна церемонія, на якій були присутні тільки наші батьки і найближчі родичі. Ми заздалегідь обговорили з реєстратором шлюбу, який буде церемонія, але очах стояли сльози у всіх родичів. Після цього ми поїхали святкувати в ресторан. Все було дуже затишно, душевно, по-сімейному. Навіть співали пісні під гітару, яку татові подарували на ювілей", - говорить Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (viva.ua/Кирилл Кірєєв)

При цьому вона все-таки хоче влаштувати пишне торжество, але пізніше.

"Це було свято тільки для нас, але навесні, я думаю, ми утнемо гучну вечірку для всіх друзів і родичів. Таку, знаєте, як я завжди хотіла: по-одеськи, з піснями і танцями до ранку. Хочеться зібрати всіх в один літак і полетіти на якийсь острів у Європі і там від душі повеселитися", - зізналася ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (viva.ua/Кирилл Кірєєв)

Регіна чесно розповіла, що особливо не замислювалася над вбранням.

"Чесно кажучи, над сукнею я особливо довго не думала. Для мене було важливо одне – щоб мені було зручно, все-таки в останні кілька місяців я стала трохи більше. Вибрала легку сукню кавового кольору бренду "N°21". Ми спеціально придумали провести весілля у стилі casual і попросили всіх наших гостей одягнути джинси і будь-білий верх, щоб всім було зручно і комфортно. На велике свято, яке відбудеться, швидше за все, навесні або влітку наступного року, я одягну сукню, про яку мріяла з самого дитинства", - повідомила зірка.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (viva.ua/Кирилл Кірєєв)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко рассказала як вагітність змінила її життя.

Ми також писали про те, що популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, що любить замовляти їжу через інтернет, показала, як виглядають її сімейні будні з співаком Владом Топаловим.

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Відео: РБК-Україна