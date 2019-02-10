Регіна Тодоренко і Влад Топалов нарешті розкрили ім'я сина

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Первісток ведучої і співака з'явився на світ 5 грудня 2018 року

Екс-ведуча "Орла і Решки" Регіна Тодоренко і російський співак Влад Топалов стали батьками ще два місяці тому - 5 грудня 2018 року артистка народила коханому сина. Проте до недавнього часу вони мало розповідали про новий досвід і навіть не признавалися, як назвали малюка. Лише зараз в ефірі передачі "Привіт, Андрій" Топалов нарешті розсекретив ім'я синочка - Михайло.

Судячи з усього, дитину назвали так на честь Михайла Генріховича - батька Топалова. А Сергій Лазарєв, якому і була присвячена ТБ-програма - адже він знову буде представляти Росію на Євробаченні - розповів, що любить називати його Майкл.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

В ефірі Влад також розповів про труднощі батьківства, проте відзначив, що зараз він вже цілком вжився в цю роль, а Регіна - просто чудова мама.

"Два місяці ми відзначили пару днів тому, і вже прям кайф. Спершу було складно, незрозуміло, страшно. Я записував на диктофон акушера і лікаря, як тримати, купати, але все одно нічого не розумів. Зараз ми вже звикли, впоралися, і я роблю це із задоволенням. Регіні треба віддати належне: вона приголомшлива мати, ні разу не обурилася і з самої першої секунди вранці, вдень, ввечері, вночі все робить", - поділився співак.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

За словами Топалова, найважче йому далися безсонні ночі - до такого графіку він виявився не готовий.

"Мені здавалося, чого там не спати - ми всі на гастролях, ми всі знаємо, що таке не спати, трошки втомитися. А тут вставати кожні 2 години - це зовсім інші відчуття. Я до цього не був готовий. З цим у мене була проблема після двох тижнів. Тому що перший час ти на адреналіні, на емоціях. Я ж і на пологах був присутній, що теж позначилося - дало свій сплеск адреналіну. Але взагалі, звичайно, це велике щастя. І дякую Богові, що всі здорові, що всі ми справляємося", - розповів новоспечений батько.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, нещодавно Влад Топалов поділився забавним фото з новонародженим сином, яке було зроблено в 4 ранку.

Ми також писали, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали зворушливе спільне фото, зроблене поруч з вертольотом, на якому подружжя вирушили у повітряну подорож.

До речі, Влад Топалов показ себе з коляскою під час прогулянки на вулиці. Він поцікавився, де в Москві можна знайти спокійне місце для відпочинку з дитиною.

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