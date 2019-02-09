Регіна Тодоренко показала пікантне хоум-відео з чоловіком

Телеведуча вперше показала оголеного Влада Топалова

Известная телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотоессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша расскрывает подробности своих новых проектов. На этот раз она решила "пригласить" фанов домой и показать пикантное видео с Владом на кухне. Ролик звезда Орла и решки опубликовала в "историях" Instagram.

Так, заядлая путешественница Регина проговаривает: "Вот они, реалии жизни". После этого она переводит камеру на мужа, который сидит за столом в одних плавках. Кадры демонстрируют прекрасную физическую форму артистка и его спортивную фигуру.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Также на странице собственного бренда одежды GenerationTR Тодоренко опубликовала фото в откровенном образе. Она позирует в бомбере из органы, наброшенном на топ с пайетками, больше напоминающий бюстгальтер, который подчеркивает грудь ведущей. Вероятно, фото было сделано еще до беременности певицы или на ранних сроках.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/generationtr)

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов показали трогательное совместное фото, сделанное рядом с вертолетом, на котором супруги отправились в воздушное путешествие.

К слову, Влад Топалов показ себя с коляской во время прогулки на улице. Он поинтересовался, где в Москве можно найти спокойное место для отдыха с ребенком.

Ранее Регина Тодоренко объявила о старте съемок нового сезона шоу "Пятница с Региной" и пообещала поклонникам встречи с интересными гостями.

Видео: РБК-Украина