Яскравіше сонця: Тіна Кароль зачарувала весняним образом від українських дизайнерів

Співачка використала ніжні відтінки для створення комплекту
Унікальний стиль української співачки Тіна Кароль з приходом весни заграв новими фарбами. Так нещодавно вона здивувала своїх шанувальників грайливим коротким червоним топом і трендовою заколкою у волоссі в стилі 90-х. Цього разу на співачці був легкий весняний топ на тонких бретелях кольору пудри, над створенням якого працював молодий український бренд жіночого одягу FLOW THE LABEL і спідниця в тон від також українського FROLOV (варто зазначити, що вбрання від цього дизайнера часто можна побачити і на Каті Осадчій).
Фото: (instagram.com/tina_karol)
Ніжний образ співачка доповнила витонченою прикрасою у вигляді ланцюжка з жовтого металу з мініатюрним сердечком і чарівною посмішкою. Варто відзначити, що і на цей раз знаменитість використала свій фірмовий знак — яскраво-червону помаду. Зачіску Тіна зробила досить просту, уклавши волосся в локони.
Фото: (instagram.com/tina_karol)
Фото викликало бурхливі обговорення в мережі і більшість користувачів зійшлися на думці, що завдяки сонячній посмішці улюбленої артистки прохолодна і похмура березнева погода змінюється і одразу стає тепліше.
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