Яскравіше сонця: Тіна Кароль зачарувала весняним образом від українських дизайнерів

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка використала ніжні відтінки для створення комплекту

Унікальний стиль української співачки Тіна Кароль з приходом весни заграв новими фарбами. Так нещодавно вона здивувала своїх шанувальників грайливим коротким червоним топом і трендовою заколкою у волоссі в стилі 90-х. Цього разу на співачці був легкий весняний топ на тонких бретелях кольору пудри, над створенням якого працював молодий український бренд жіночого одягу FLOW THE LABEL і спідниця в тон від також українського FROLOV (варто зазначити, що вбрання від цього дизайнера часто можна побачити і на Каті Осадчій).

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Ніжний образ співачка доповнила витонченою прикрасою у вигляді ланцюжка з жовтого металу з мініатюрним сердечком і чарівною посмішкою. Варто відзначити, що і на цей раз знаменитість використала свій фірмовий знак — яскраво-червону помаду. Зачіску Тіна зробила досить просту, уклавши волосся в локони.

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Фото викликало бурхливі обговорення в мережі і більшість користувачів зійшлися на думці, що завдяки сонячній посмішці улюбленої артистки прохолодна і похмура березнева погода змінюється і одразу стає тепліше.

"Сяєш яскравіше сонця" - marinasykonik_

"Весна" - lerun.v_v

"Посміхайся частіше" - dikaya_voda

"Багиня" - gerasimenko8212

"Справжня і щира посмішка тільки в тебе" - dikaya_voda

"Посмішка звела з розуму" - anya.chornata

"Незрівнянна. Люблю" - littlebuuu

"Красуня" — katusha_adushkinaafan

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