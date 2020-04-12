Розробила систему: внучка Ротару поділилася особистою антистрес-програмою на карантині

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко розповів, що робить на самоізоляції

Внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко, зараз знаходиться в США, де живе і навчається в престижній Школі дизайну "Парсонс". Дівчина коротає карантинні будні в квартирі на Манхеттені, адже в Нью-Йорку, як і в усьому світі, епідемія коронавіруса, тому жваве "Велике яблуко" на час спорожніло. Звичайно ж, ці сумні події зачіпають кожного, і не обходитися без стресу, тому Соня розробила власну антистрес-методику, яка допомагає їй підтримувати емоційний баланс. В Instagram вона поділилася своєю програмою для внутрішнього спокою і гармонії.

Дівчина опублікувала предметне фото, на якому зображена розгорнута книга, чашка кави і тарілка зі свіжими ягодами – полуницею і чорницею.

"Сьогодні вранці закінчила читати "Атомні Звички". Автор дає багато корисних порад! Я читала, думала й практикувала. За останні чотири тижні самоізоляції у мене вийшло розробити систему, яка допомагає мені залишатися активною і мати позитивний настрій. Як приклад, ранкова медитація, а потім смачна чашка кави", – розповіла онука зірки.

Фото: (instagram.com/iamsofiaeve)

До речі, Соня не весь час сидить вдома, а виходить на прогулянки в Сентрал-парк. Вона розміщує фото квітучих дерев і насолоджується променадом на свіжому повітрі. Для недільної прогулянки дівчина вибрала куртку-косуху ніжно-рожевого кольору, строкату біло-синю хустку, а очі сховала за сонячними окулярами.

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, що раніше онуку Софії Ротару дорікнули в тому, що вона вийшла на прогулянку без маски.