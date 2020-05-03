Роздягнулася і лягла на травичку: Анна Сєдокова блиснула апетитним бюстом на спекотному фото

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка вийшла на прогулянку з собакою під час карантину

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова часто публікує в Instagram відверті кадри. На цей раз вона продемонструвала свій пишний бюст на природі біля річки. Варто зазначити, що співачка уважно стежить за тим що відбувається в мережі, і нещодавно вона прокоментувала скандал з Регіною Тодоренко.

Артиста показала своїм шанувальникам прогулянку з собакою під час карантину. Вона зазначила, що їй стало добре від усвідомлення того, що карантин вже скоро закінчиться. Вона опублікувала фото в короткому топі.

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

"Як же круто сьогодні! У місті плюс 20 і ми вийшли погуляти з собакою. Поруч з будинком річка та ліс. І я роздяглася, лягла на травичку (землю) і так добре мені стало. Від усвідомлення того, що ще трохи і все це закінчиться. Скоро літо, можна буде постити фотки в купальниках і пити рожеве вино на улюблених пляжах з улюбленими друзями.

Ми знову будемо танцювати на столах і робити дурниці, записувати веселі пісні, давати концерти і (О, Боги), напевно, заробляти. Але поки це все ще не точно, ми насолоджуємося сім'єю і своїми внутрішніми змінами. Новими онлайн друзями і супер кайфовими відносинами з дітьми. І дякуємо небесам за те, що всі поруч і здорові", - написала Сєдокова.

Користувачі мережі також прокоментували її фото.

Так, добре полежати на травичці, набридло вже гуляти на балконі. Швидше б карантин закінчився. Зараз як ніколи починаєш цінувати прогулянки до магазину. Раніше доньку сміття винести не змусиш, а зараз із задоволенням біжить;

А кліщів не боїшся? А Аня?

Думаю, Анна, цим літом відпочити не вдасться;

Дуже красиво.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Сєдокова розкрила жорстку правду про "ВІА гру". За словами артистки, стосунки між дівчатами були дуже напруженими, оскільки їм доводилося доводити свою першість серед один одного.