ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розписалися в худі: Алла Костромічова розповіла про таємне весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 17:05
Розписалися в худі: Алла Костромічова розповіла про таємне весілля
Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)

Алла змушена відзначати річницю на відстані

Карантин – непросте випробування, особливо для пар, які опинилися на великій відстані і бачаться лише у Skype. Але справжньому коханню і це не перешкода, адже радувати свою половинку і влаштовувати їй сюрпризи можна й перебуваючи за тисячі кілометрів, як зробив чоловік ведучої «Топ-моделі по-українськи».

Алла Костромічова разом із сином Сальваторе зараз знаходяться в Києві, супермодель прилетіла в Україну на зйомки «Супер Топ-модель по-українськи» і не встигла полетіти назад після їх перенесення. Тому весь карантин Алла проведе в Києві. А ось чоловік ведучої Джейсон залишився у Нью-Йорку.

10 квітня в Алли з Джейсоном річниця, і, хоча вони святкують її на різних континентах, люблячий чоловік все одно зумів порадувати ведучу:

– Сьогодні наша п'ята річниця весілля, точніше. розпису. Ми тоді не святкували особливо, розписалися удвох без парадного одягу, в худі, – розповідає Костромічова. – І сьогодні Джейсон надіслав мені квіточки. Так приємно!

Розписалися в худі: Алла Костромічова розповіла про таємне весілля

Алла Костромічова з чоловіком

Виявилося, що весілля Алли і Джейсона проходило практично без свідків, і наречений з нареченою дуже старалися все зберегти в таємниці:

– В Америці заява подається за 24 години, тому ми подали її 9 квітня, а 10-го, до речі, за день до вильоту на зйомки проекту 5 років тому, пішли вдвох у City Hall і розписалися, – згадує ведуча. – Ми не хотіли пишного весілля, тому зробили це тихенько. Була тільки свідок, Віка Бессараб, на той час – візажист «Супермоделі по-українськи». Тоді вона якраз приїхала як турист до Нью-Йорка. Ми не хотіли, щоб мої друзі або друзі Джейсона образилися, що не вони стали свідками. І щоб зберегти таємницю, я запросила Віку. Все було максимально інкогніто. Вона тоді зняла навіть це на відео, але, на жаль, його вже немає.

Розписалися в худі: Алла Костромічова розповіла про таємне весілля

Що ж, сподіваємося, що вже зовсім скоро Алла зможе повернутися додому до Джейсона і відсвяткувати річницю створення їхньої сім'ї разом із коханим.

Гаряча парочка: Емілі Ратаковскі показала нове відверте фото з чоловіком з їх спальні Вона досконала: Алессандра Амбросіо похвалилася струнким тілом у відвертому бікіні
Новини України свадьбамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся