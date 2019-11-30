ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розкута Даша Астаф'єва розповіла про вподобання в ліжку

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.11.2019 - 12:04
Розкута Даша Астаф'єва розповіла про вподобання в ліжку
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка зачепила тему інтиму

Даша Астаф'єва звикла роздягатися на камеру і кружляти голову шанувальникам. Її фотосети приносять фанам артистки справжнє естетичне задоволення, адже зірка вміє триматися кадрі незалежно від того, чи є на ній щось з одягу, чи ні. Наприклад, днями Даша блищала в пікантній вечірній сукні в підлогу з важкого чорного оксамиту з глибоким декольте і прозорими вставками з боків – вбрання в точності повторювало її сексуальні вигини. Але співачка не тільки може собі дозволити з'являтися на публіці в провокативних образах, але й відкрито говорити на інтимні теми. У програмі "Ніч в барі" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" Даша зізналася у своїх уподобаннях в ліжку, а також поділилася подробицями особистого життя.

Разом із запрошеними гостями – екс-"віагрянкою" Мішею Романової, а також блогером і колишньою нареченою Віталія Козловського Раминою Есхакзай вона обговорила деталі особистого життя.

Так, Даша зізналася, що через неї билися чоловіки, вона особисто платила за коханого в ресторані, а також колись помилилася чатом під час інтимного листування. "Тільки думаєш: "Хоч би не відправити", і все одно відправляєш", - зі сміхом згадала зірка. Потім їй довелося просто віджаруватися, щоб перебороти незручність перед співрозмовником.

Розкута Даша Астаф'єва розповіла про вподобання в ліжку

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка зізналася, що її сексуально зухвалий і агресивний сценічний образ не відповідає істинним вподобанням зірки в сексі.

"Я не дуже люблю навішений мені образ БДСМ-діви. Я не люблю в інтимі іграшки та фізичні поняття. Я навіть не люблю швидкість. Я люблю, наприклад, тантричний секс, тонкі, щирі і справжні відчуття", - запевнила вона.

Розкута Даша Астаф'єва розповіла про вподобання в ліжку

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Зірка принагідно згадала неприємний інцидент з дитинства, який стався з нею по необережності. "Я займалася акробатикою, прийшла на півгодини раніше і вирішила повторити зв'язку вправ на м'якій доріжці. Бігла, розігналася і стрибнула в яму без мата – зламала дві руки", - ділиться Даша.

Відео: YouTube/Люкс ФМ

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва похвалилася видовищним фотосетом на фоні пейзажів Ісландії.

"Краса зашкалює": гаряча Астаф'єва спокусила відвертими образами "шаленого тижня" "Було важко через заздрість": спокуслива Астаф'єва зробила особисте зізнання
Новини України Даша Астаф'єва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся