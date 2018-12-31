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"Ракета полетіла в спину моєї дівчини": Олег Винник поділився курйозною історією

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2018 - 14:30
"Ракета полетіла в спину моєї дівчини": Олег Винник поділився курйозною історією
Фото: (instagram.com/olegg.vynnyk)

Співак також поділився своїми досягненнями

Український співак, композитор і автор пісень Олег Винник, який раніше похвалився мускулатурою, поділився курйозною історією, яка трапилася з ним в Новий рік. Також артист поділився своїми досягненнями, передає інформаційний портал Сьогодні.

Співак стверджує, що з ним постійно відбувалися якісь казусні історії. Наприклад, одного разу він застряг у ліфті прямо на Новий рік. Буквально без п'яти дванадцять двері відчинилися і йому все-таки вдалося зустріти Новий рік за святковим столом.

"Ще був випадок, коли ми запускали феєрверк, а піротехнічна ракета впала і полетіла в спину моєї дівчини. Всі навколо розгубилися, думали, вибухне. А я, як супергерой, накрив цю ракету кашеміровим пальто і шарфом. Шарф звичайно прогорів, але ніхто не постраждав", - розповідає Винник.

&quot;Ракета полетіла в спину моєї дівчини&quot;: Олег Винник поділився курйозною історієюФото: (instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист стверджує, що масштабних досягнень у його житті не було, а головною своєю місією вважає донести до людських сердець якомога більше любові, щастя і миру. "Можна довго перераховувати нагороди, яких цього року було чимало, але набагато важливіше просто залишатися людиною", - підкреслює співак.

Ми писали про те, скільки коштує провести новорічну ніч в компанії зірки. Розцінки на корпоративи із зірками української естради — скільки заробляють на свята Олег Винник, Злата Огневич, Тіна Кароль і Макс Барських.

Зазначимо, що нещодавно Олег Винник поділився про свої плани на Новий рік і поскаржився, що сам не може сходити за подарунками для близьких — всьому виною популярність і всюдисущі шанувальники.

Ми також розповідали про те, що Олег Винник зізнався, що завжди користувався попитом у прекрасної статі.

Факти про Олега Виннике (відео: РБК-Україна)

"Все має бути по‑справжньому": Олег Винник про плани на Новий рік
Новини України Олег Винник
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