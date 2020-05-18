Радіємо, як діти: Осадча та Горбунов з сином Ванею зачарували душевною поїздкою вихідного дня

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Зіркова сім'я знову вийшла на прогулянку в мальовничі околиці

Зіркова пара телеведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов стали активно мотивувати українців розвивати внутрішній туризм! Карантин через коронавірус вкрай негативно позначився на міжнародних поїздках. Сьогодні важко гадати, чи вийде взагалі в цьому році відправитися в омріяну подорож в іншу країну. Цілком виручити в цій ситуації можуть поїздки по рідній країні! Приміром, Осадча та Горбунов вивчають красу Київської області. Ведучы вже встигли побувати в Трипіллі, Ржищеві, помилуватися околицями села Підгірці. Нове місце на карті подорожей вихідного дня — село Старі Безрадичі.

В нову поїздку зі своїми зірковими батьками також вирушив їх трирічний син Ваня. Зазначимо, що Осадча та Горбунов трепетно оберігають особисте життя сина. Тому не показують його обличчя. В кадрі хлопчик зазвичай позує спиною до камери.

Фото: instagram.com/kosadcha

На серії нових фото телеведучі показали красу села Старі Безрадичі Київської області. Батьки з сином прогулялися біля великого озера в густій траві. Ваня з великим інтересом розглядав широкі обрії.

"Тепер ми, як і діти, радіємо природі, подорожам околицями і кожному дню", — натхненно підписала серію фото Катя Осадча.

“Недільні подорожі Київщиною! #київщина #озера #сімяразом", — таким підписом супроводив свій кадр Юрій Горбунов.

Як завжди, окремої уваги заслуговує яскравий образ телеведучої. Для сімейної прогулянки по Київській області Осадча вибрала яскравий трикотажний костюм — штанам і об'ємний светр блакитного кольору. Светр додатково прикрашений великими зображеннями червоно-білих зебр. Образ ведучої "Світського життя" доповнюють зручні сині кросівки, підібрані в тон костюму. Волосся зібране у практичний хвіст і прикрашене білою великої шпилькою. А от на обличчі — ні краплі макіяжу. В черговий раз 36-річна Осадча захопила своєю красою.

Фото: instagram.com/kosadcha

А трохи пізніше, повернувшись після поїздки додому, Осадча показала головне багатство сина — колекцію машинок, для якої навіть була зроблена окрема поличка. На знімку хлопчикові допомагає Горбунов. Раніше ведучий неодноразово зазначав, що Вані більше нічого не треба крім машинок. Це улюблені іграшки хлопчика.

Юрій Горбунов з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Тим часом фолловери телеведучої також поспішили залишити свої коментарі під її новими кадрами:

Які ж ви все таки класні!

Катя, дуже красивий светр! Вам йде!

Такі гарні!) ще дівчинку вам бажаю!

Ви така чудова пара...

Ви не одні такі) Всі мої останні фото про природу. Вже всі околиці Києва обїхали )))

Светр-бомба!

Ви такі щірі! Обожнюю Вас обох

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов показали прогулянку по Києву з синочком.

Автор: Татьяна Турликьян