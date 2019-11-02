"Пройдусь по Хрещатику": "страшно гарна" Маша Єфросиніна приголомшила образом на Хеллоуїн

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала відео перевтілення в символ тематичного мексиканського свята

Маша Єфросиніна тільки повернулася з екзотичної Мексики, де провела десять незабутніх днів з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною. Ведуча вирішила наостанок долучитися до святкування Хеллоуїна, що широко відзначається в Мексиці і носить назву День мертвих. З такої нагоди, зірка зважилася на б'юті-експерименти і на час перевтілилася в головний символ свята – пані Катріну. В Instagram вона поетапно показала своє перевтілення і його ефектний результат.

Маша зняла на камеру весь процес нанесення гриму. Вона доповнила образ вбранням в етнічному стилі і двома великими квітками в волоссі.

"Синьйора Катаріна - символ мексиканської безстрашності перед смертю. Про себе я так сказати не можу, але ось посміятися над собою обожнюю! Чого і вам бажаю! А я піду пройдуся по Хрещатику..." - підписала Маша кадри.

Пізніше вона опублікувала фото "в образі". Шанувальники змогли в деталях вивчити колоритний макіяж теледіви. Від коментаря не втрималася навіть подруга Маші, співачка Настя Каменських, яка також відпочиває в Мексиці.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, не всі фоловерам припав до смаку святковий експеримент Маші. Деякі юзери вважають образ і саме свято недоречним. Правда, знайшли і ті, хто навіть сплутав Машу і Настю.

Ви прекрасні в будь-якому образі!

Який крутий макіяж

Ну, для чого таке?

Не розумію це свято і не люблю. А Маша прекрасна дівчина!

Гарна квіточка!

Шикарний грим

Страшно красива

Прикольно

Я тебе на цьому фото з Каменських сплутала

Ви так схожі з Каменських

Дуже круто

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поділилася своїми "досягненнями" за час відпочинку в Мексиці.