"Пройдусь по Хрещатику": "страшно гарна" Маша Єфросиніна приголомшила образом на Хеллоуїн

Ведуча показала відео перевтілення в символ тематичного мексиканського свята
Маша Єфросиніна тільки повернулася з екзотичної Мексики, де провела десять незабутніх днів з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною. Ведуча вирішила наостанок долучитися до святкування Хеллоуїна, що широко відзначається в Мексиці і носить назву День мертвих. З такої нагоди, зірка зважилася на б'юті-експерименти і на час перевтілилася в головний символ свята – пані Катріну. В Instagram вона поетапно показала своє перевтілення і його ефектний результат.
Маша зняла на камеру весь процес нанесення гриму. Вона доповнила образ вбранням в етнічному стилі і двома великими квітками в волоссі.
"Синьйора Катаріна - символ мексиканської безстрашності перед смертю. Про себе я так сказати не можу, але ось посміятися над собою обожнюю! Чого і вам бажаю! А я піду пройдуся по Хрещатику..." - підписала Маша кадри.
Пізніше вона опублікувала фото "в образі". Шанувальники змогли в деталях вивчити колоритний макіяж теледіви. Від коментаря не втрималася навіть подруга Маші, співачка Настя Каменських, яка також відпочиває в Мексиці.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
До речі, не всі фоловерам припав до смаку святковий експеримент Маші. Деякі юзери вважають образ і саме свято недоречним. Правда, знайшли і ті, хто навіть сплутав Машу і Настю.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поділилася своїми "досягненнями" за час відпочинку в Мексиці.