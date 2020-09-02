ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Просто чудова: 51-річна Дженніфер Лопес вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Середа 02 вересня 2020 21:32
Просто чудова: 51-річна Дженніфер Лопес вразила мережу молодим зовнішнім виглядом
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Співачка запостила нове селфі

Дженніфер Лопес показала нове фото у простому повсякденному образі, на якому виглядає привабливо і молодо навіть без продуманого до дрібниць лука. Зірка зробила мінімальний макіяж, підкресливши тонкою розтушуваною стрілкою очі, на шкіру нанесла тонкий шар золотистого хайлайтера, а на губи – ніжного відтінку блиск. Волосся Лопес виклала на прямий проділ, випрямивши його праскою.

Просто чудова: 51-річна Дженніфер Лопес вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Нове фото Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

За допомогою цього фото Дженніфер Лопес вирішила не просто покрасуватися своєю нев'янучою зовнішністю. Таким чином, вона привертає увагу до руху #VoteLikeAMadre. Кампанія спонукає виборців виступити на підтримку кандидатів, які планують приділяти пріоритетну увагу діям у боротьбі зі зміною клімату.

«Макс і Емма – мій світ. Коли я думаю про те, яким буде їх життя, якщо ми проігноруємо значний вплив зміни клімату на нашу планету, це розбиває мені серце. Нам потрібно щось робити і діяти ЗАРАЗ. Ось чому я обіцяю #VoteLikeAMadre кандидатам, які вірять в науку і будуть працювати над захистом навколишнього середовища...», – написала вона.

Просто чудова: 51-річна Дженніфер Лопес вразила мережу молодим зовнішнім виглядомСпівачка виглядає розкішно (фото: instagram.com/jlo)

Поки одні обговорювали кампанію та її плани, інші не могли стримати слів захоплення від того, як чудово виглядає співачка. «Як би там не було, але ти прекрасна», «Ти божественна», «Ти саме натхнення», «Жінка, ти мене окриляєш», «Люблю тебе, королева», «Це щось найдільш солодке й прекрасне, що я бачив сьогодні», «Ти просто прекрасна мама для Макса й Емми. Я люблю тебе», – продовжують сипатися компліменти на зірку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України певецДженніфер Лопес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся