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Просто фантастична: ефектна Леся Нікітюк в крихітному топі засвітила стрункі форми

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2020 - 13:32
Просто фантастична: ефектна Леся Нікітюк в крихітному топі засвітила стрункі форми
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча позувала в квітучому саду

Леся Нікітюк ще на початку карантину поїхала в рідний Хмельницький та самоізолювалася зі своєю родиною в приватному будинку, де нещодавно зробила ремонт. Ведуча насолоджується чудовою погодою і гуляє по території, а також хвалиться квітучим садом і не втрачає почуття гумору, якого Леді Ле не займати. Навіть в домашній обстановці Леся віддає перевагу ефектному одягу. Так, на свіжих фото вони позувала в короткому білосніжному топі і яскравих зелених спортивних штанях з акуратною нашивкою.

Леді Ле влаштувала сонячний фотосет в саду поруч з квітучими деревами, які стали ідеальною декорацією для ефектних весняних кадрів. Судячи з усього, карантин не вплинув на фігуру зірки, адже топ дозволив розглянути її ідеально плоский животик і стрункі форми. Волосся Леся зібрала у високий хвіст і зробила максимально природний, ніжний макіяж.

"Цвіту і пахну", - коротко і ємко підписала вона яскраві кадри. Прихильники погодилися в теледівою і зазначили, що вона виглядає просто фанастично.

Просто фантастична: ефектна Леся Нікітюк в крихітному топі засвітила стрункі форми

Просто фантастична: ефектна Леся Нікітюк в крихітному топі засвітила стрункі форми

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Після карантину загуляю: Леся Нікітюк похвалилася віртуальним відпочинком "у раю"

  • Як завжди красуня
  • Ти дуже красива
  • Леся, ви завжди радуєте своїм позитивом, гумором і звичайно ж красою!
  • Гарнюня
  • Краса
  • Леся, Ви фантастична
  • Яка гарна, просто вау
  • Яка краса. Леся в чудовому настрої цвіте і навколо все цвіте. Чудова ідилія
  • Леся, ви чарівні!
  • Бомба

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк поділилася ностальгічними фото з Парижа, на яких позувала в пікантному топі і шкіряних штанах.

Люблю розспівуватися: Леся Нікітюк назвала свою улюблену "сцену" Не шукайте відмазки: Леся Нікітюк розповіла про свої звички на карантині
Новини України Леся Нікітюк
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