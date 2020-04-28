Просто фантастична: ефектна Леся Нікітюк в крихітному топі засвітила стрункі форми

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча позувала в квітучому саду

Леся Нікітюк ще на початку карантину поїхала в рідний Хмельницький та самоізолювалася зі своєю родиною в приватному будинку, де нещодавно зробила ремонт. Ведуча насолоджується чудовою погодою і гуляє по території, а також хвалиться квітучим садом і не втрачає почуття гумору, якого Леді Ле не займати. Навіть в домашній обстановці Леся віддає перевагу ефектному одягу. Так, на свіжих фото вони позувала в короткому білосніжному топі і яскравих зелених спортивних штанях з акуратною нашивкою.

Леді Ле влаштувала сонячний фотосет в саду поруч з квітучими деревами, які стали ідеальною декорацією для ефектних весняних кадрів. Судячи з усього, карантин не вплинув на фігуру зірки, адже топ дозволив розглянути її ідеально плоский животик і стрункі форми. Волосся Леся зібрала у високий хвіст і зробила максимально природний, ніжний макіяж.

"Цвіту і пахну", - коротко і ємко підписала вона яскраві кадри. Прихильники погодилися в теледівою і зазначили, що вона виглядає просто фанастично.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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Як завжди красуня

Ти дуже красива

Леся, ви завжди радуєте своїм позитивом, гумором і звичайно ж красою!

Гарнюня

Краса

Леся, Ви фантастична

Яка гарна, просто вау

Яка краса. Леся в чудовому настрої цвіте і навколо все цвіте. Чудова ідилія

Леся, ви чарівні!

Бомба

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк поділилася ностальгічними фото з Парижа, на яких позувала в пікантному топі і шкіряних штанах.