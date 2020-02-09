Пролежала кілька годин на підлозі: Лобода поскаржилася на труднощі професії артиста

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка навіть показала "виробничу травму" після репетицій

Світлана Лобода останнім часом зворушувала шанувальників неймовірно ніжними і яскравими знімками з відпочинку з дочками в Мексиці. Особливий захват у фанатів викликали кадри з малятком Тільдою, яку співачка показує досить рідко. Як виявилося, артистка змогла вирватися до дітей всього на кілька днів, оскільки у неї багато роботи. На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла про труднощі професії артиста і навіть показала "виробничу травму".

Світлана опублікувала знімок своєї ноги зі страхітливим мозолем на стопі. За словами виконавиці, останні пару днів у неї видалися дуже напруженими. Вона докладно розповіла, яким саме був її графік.

"Полетіла в Мексику на 3 дні, забрати дітей, повернувшись, після 17 годин польоту, одразу пішла на репетицію двох нових постановок, закінчила в 3.30 ночі. Прокинулась в 8 , примірка костюмів і знову репетиція. 5 годин відзаймались і ось вже ген прогін, макіяж, зачіска, виступ!! Повернулася додому о 1 ночі,

лягла на теплу підлогу у ванній і пролежала там пару годин, не могла підняти руки/ноги. Вам ще здається професія артиста привабливо-легкою?" - зізналася Лобода.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Стурбовані прихильники закликають співачку більше берегти себе і називають справжньою трудівницею в коментарях.

Будь-яка професія, якщо людина працює на совість, -важка праця! Ви молодець і велика трудяга!

Може не легкою ,але воно того варте

Моя зайка, бережіть себе. ми дуже вас любимо і цінуємо весь ваш труд!

У мене теж так буває, а я не артист(

Бережи себе, ти крута

Світла, бережіть себе. Ми дуже цінуємо вашу працю

Звичайно це праця! Ми його дуже цінуємо #lovelo

Кожна професія і праця - складні.

Не здається і ніколи не здавалася - артист повинен бути витривалим - впевнена

Світлану! Та ти орач це видно. тут навіть і не обговорюється . Молодець

Як це боляче виглядає

Бережіть себе!

Світлана, ви така дбайлива для своїх дітей і для шанувальників. Бажаю здоров'я

Світлана,просто ви трудоголік і приклад багатьом!!!)

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими доньками Євою і Тільдою.