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"Приємно бути схожим": Тодоренко в сукні-міні похвалилася схожістю з голлівудською зіркою

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.10.2019 - 13:37
"Приємно бути схожим": Тодоренко в сукні-міні похвалилася схожістю з голлівудською зіркою
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча блиснула стрункими ніжками

Регіна Тодоренко кілька днів тому побувала в Італії, а саме у романтичній Вероні – місті Ромео і Джульєтти. Вона прилетіла заради показу відомого італійського бренду Calzedonia і навіть сама "прогулялась" по подіуму в ефектному трендовому платті-піджаку. Зірка отримала чимало схвальних відгуків і слів захоплення від шанувальників, але найбільше її зворушив коментар, в якому ведучу порівняли з її кумиром - актрисою Джулією Робертс.

Знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram кілька фото в образі для світського заходу. Картата сукня-піджак підкреслила стрункі ніжки Регіни. Вона променисто посміхається з фотокартки і дивиться прямо в об'єктив. Акцент в макіяжі зроблений на губи з помадою глибокого винного відтінку, волосся укладене в розкішні пружні голлівудські локони.

"Під одним з постів я побачила дуже приємний коментар: "Регіна - наша Джулія Робертс". Як же все-таки приємно бути схожим на свого кумира".

&quot;Приємно бути схожим&quot;: Тодоренко в сукні-міні похвалилася схожістю з голлівудською зіркою

&quot;Приємно бути схожим&quot;: Тодоренко в сукні-міні похвалилася схожістю з голлівудською зіркою

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

У коментарях під знімком шанувальники запевнили ведучу, що вона виглядає навіть краще, ніж голлівудська зірка.

  • Регіна, ти набагато краще
  • Ти така сексуальна
  • Красива
  • Після народження дитини дівчата стають ще прекрасніше! І Ви, Регіна, тому підтвердження!
  • Ви розумниця і красуня
  • Регіна - ви шикарна жінка
  • Регіна, ви набагато привабливіше Джулії!
  • Дуже красива
  • Красива! Справжня

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко показала свою слабкість і спокусу, якомій не змогла протистояти під час поїздки до Італії.

Як статуеточка! Тодоренко в ультракороткому платті полонила стрункою фігурою "Відчуваєш себе богинею": чарівна Тодоренко розкрила секрет привабливості
Новини України Регіна Тодоренко
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