Притула розповів, як любить відпочивати і святкувати Новий рік

Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Ведучий не любить робити селфі у плавках

Новий рік вже на носі і всі готуються його зустрічати - в тому числі і зірки. Багатьом з них доведеться працювати в святкову ніч, проте є також варіанти теплої сімейної вечері біля ялинки або ж поїздки за кордон. Відомий український телеведучий, шоумен і волонтер Сергій Притула розповів, що для нього головне у святкуванні Нового року. Він також повідомив, якому виду відпочинку віддає перевагу - активному або розслабленому, передає прес-служба Нового каналу.

За словами глави "Вар'яті-шоу", він справжній "матрацник" і любить повалятися.

"Свято неможливе без хорошої компанії, – говорить Притула. – Зустрічати Новий рік наодинці – це не найкращий початок року! Щодо типу відпочинку – я "матрацник". Це стосується як відпустки, так і святий і вільної години у будні. За останні шість років зі всіх світських заходів можу пригадати (окрім професійних івентів) хіба що відвідини презентації останнього альбому Насті Каменських. Я доволі байдужий до вечірок. Мені більше задоволення приносити повалятися вдома на підлозі, коли по мені повзає донька, чи пограти з малим у шахи".

Фото: Сергій Притула з сім'єю (instagram.com/siriy_ua)

Канікули за кордоном або на рідних просторах для Притули рівноцінно цікавий і корисний відпочинок. Однак на Чорному морі ведучому трохи заважає публічність і впізнаваність - спокійно розслабитися не виходить.

"Є певні побічні ефекти від роботи на ТБ, – каже ведучий. – Зокрема, упізнаваність. Того останніх років сім я не відпочиваю на українських морських курортах. Іноді просто хочеться повалятися на пісочку в колі сім'ї, а не робити селфі у плавках із незнайомими людьми. У Карпатах із цим простіше – сів на квадроцикл і помчав по вершинах гір".

Фото: Сергій Притула з сім'єю (прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, раніше новорічний Притула з сім'єю порадували фанів милим фото. На фото можна побачити Сергія, його дружину і двох дітей подружжя. Всі вони наділи картаті забавні піжами. На тлі стоїть велика гарна ялинка, на яку Притула вішає новорічну іграшку.

Ми також писали про те, що відома українська ведуча Леся Нікітюк розповіла про своій поцілунок з Сергієм Притулою.

До речі, Сергій Притула відверто розповів про ревнощі дружини.

Сергій Притула: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)