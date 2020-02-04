"Прийняв рішення залишитися": Холостяк 9 зробив чесне зізнання про зміни в житті

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін розкрив подробиці про свій шлях до успіху

Холостяк 9 Микита Добринін в кроці від того, щоб розпрощатися зі статусом завидного нареченого, адже нещодавно він зробив романтичну пропозицію коханій Дарії Квітовій під час віпочинку на Балі. Дівчина, не роздумуючи, відповіла "так". Тепер же Микита вирішив поділитися з шанувальниками чесним зізнанням про свої кар'єрніних цілі і непростий шлях до успіху.

Він згадав, як десять років тому переїхав до Києва і почав старанно працювати і підкорювати нові вершини.

"В цьому році буде десь 10 років як я переїхав у Київ і займаюся роботою в медіа. Уявіть, за цей час я встиг відвідати 26 країн, купити машину, про яку давно мріяв, керував чоловічим журналом ХХL, інвестував, повертав, втрачав і знову вкладав. Був час, коли думав про переїзд в іншу країну, але прийняв рішення залишитися", - зробив відверте зізнання Микита.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Зараз його мета — всі проекти перетворювати хобі. За його словами, в сучасній Україні майже ідеальний клімат для підприємництва і цілеспрямовані, дуже відповідальні люди. "Якщо робиш крутий продукт, просто знайти вірну команду, яка буде йти до кращого результату", - переконаний Микита.



"Зараз розумію, що для мене особисто ідеально багато подорожувати, відкривати нові країни, зустрічати цікавих людей. Але заробляти і будувати бізнес вдома, бути корисним для близьких. І, найголовніше, дивлячись на трансформації, які відбулися з моєю країною за останні 10 років, я впевнений у своєму рішенні і прагну відкривати Україну всьому світу", - розповів шоумен.

Він супроводив надихаючий текст барвистим фото з коханою Дариною Квітковою. Знімок парочки був зроблений під час недавнього відпочинку на Балі. Закохані позують, міцно обійнявшись, і ніби не помічаючи нікого навколо.

Раніше Микита Добринін поділився порадами з чоловіками, як завоювати ту саму.