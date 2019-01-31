"Пригоди чекають": Віра Брежнєва в купальнику показала чудову фігуру

Екс-Віагра підкорила "гарячими" знімками з Мальдів
Віра Брежнєва, українська співачка і актриса, виконала свою давню мрію — вирушила в цьому році на зимовий відпочинок на Мальдіви. Та ще й не одна, а зі своєю давньою подругою Оленою Перміновою. Дві подруги, схожі, як рідні сестри, дні на проліт загоряють на теплому білосніжному піску, купаються в бірюзовому океані і не забувають радувати своїх шанувальників свіжими фото з райського відпочинку.
Фото: (instagram.com/ververa)
Так, Віра порадувала своїх фоловерів пляжними фото в ціліномуу купальнику кольору хакі, який неймовірно пасуваві знаменитій блондинці і вигідно підкреслив округлості її тіла.
Співачка сиділа на шезлонгу в позі лотоса і деякі з прихильників припустили, що зірка з самого ранку приступила до занять йогою.
Фото: (instagram.com/ververa)
Варто відзначити, що Брежнєва дуже любить прикраси і одягає їх у великій кількості навіть на пляж. Цього разу на знаменитості можна помітити кілька тонких ланцюжків з кулонами, трендове намисто з мушель, браслети на нозі і на руці і дуже масивні сережки. Волосся вона пов'язала об'ємної резинкою в стилі 90-х в леопардовий принт, а для захисту від сонця використала великі окуляри в темно-коричневій роговій оправі.
"Пригоди кличуть", - підписала вона фото, на що підписники відмітили, що з курортними пригодами все ж варто бути обережніше, адже Віра заміжня пані.
Шанувальники високо оцінили цей образ і не забули відзначити, що фігура артистки ідеальна.
Скріншот: Коментарі до посту Віри Брежнєвої (instagram.com/ververa)
"Красуня"
"Вірочка, ви нереальної краси янголятко"
"Обережно з пригодами, ви заміжня жінка"
"Віра, ви взагалі щось їсте??? Фігурка просто клас!!!"
"Клас приємного відпочинку Вам!"
"You are best"
"Йога з ранку, похвально"
"Красуня Віра"
"Красуня!!! Привіт з Дніпродзержинська!!!!"
"Хороший ракурс)"
"Джунглі кличуть!"
"красуня!!!!"
"Мабуть це найкраще що я бачив"
"Ну, ідеальна, ні до чого причепитися!!!"
"Краса!"
"Круте фото", - написали фанати Віри
Варто відзначити, Віра Брежнєва періодично публікує фото з подругою-моделлю Оленою Перміновою. Раніше артистка показала спільний знімок у вечірніх сукнях, який захопив її шанувальників.
Нагадаємо, що Віра Брежнєва зробила фурор розкішним образом на сцені, підкоривши фанів.
Факти про Віру Брежнєву (фото: РБК-Україна)