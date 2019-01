"Пригоди чекають": Віра Брежнєва в купальнику показала чудову фігуру

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Екс-Віагра підкорила "гарячими" знімками з Мальдів

Віра Брежнєва, українська співачка і актриса, виконала свою давню мрію — вирушила в цьому році на зимовий відпочинок на Мальдіви. Та ще й не одна, а зі своєю давньою подругою Оленою Перміновою. Дві подруги, схожі, як рідні сестри, дні на проліт загоряють на теплому білосніжному піску, купаються в бірюзовому океані і не забувають радувати своїх шанувальників свіжими фото з райського відпочинку.

Фото: (instagram.com/ververa)

Так, Віра порадувала своїх фоловерів пляжними фото в ціліномуу купальнику кольору хакі, який неймовірно пасуваві знаменитій блондинці і вигідно підкреслив округлості її тіла.

Співачка сиділа на шезлонгу в позі лотоса і деякі з прихильників припустили, що зірка з самого ранку приступила до занять йогою.

Фото: (instagram.com/ververa)

Варто відзначити, що Брежнєва дуже любить прикраси і одягає їх у великій кількості навіть на пляж. Цього разу на знаменитості можна помітити кілька тонких ланцюжків з кулонами, трендове намисто з мушель, браслети на нозі і на руці і дуже масивні сережки. Волосся вона пов'язала об'ємної резинкою в стилі 90-х в леопардовий принт, а для захисту від сонця використала великі окуляри в темно-коричневій роговій оправі.

"Пригоди кличуть", - підписала вона фото, на що підписники відмітили, що з курортними пригодами все ж варто бути обережніше, адже Віра заміжня пані.

Шанувальники високо оцінили цей образ і не забули відзначити, що фігура артистки ідеальна.

Скріншот: Коментарі до посту Віри Брежнєвої (instagram.com/ververa)

"Красуня"

"Вірочка, ви нереальної краси янголятко"

"Обережно з пригодами, ви заміжня жінка"

"Віра, ви взагалі щось їсте??? Фігурка просто клас!!!"

"Клас приємного відпочинку Вам!"

"You are best"

"Йога з ранку, похвально"

"Красуня Віра"

"Красуня!!! Привіт з Дніпродзержинська!!!!"

"Хороший ракурс)"

"Джунглі кличуть!"

"красуня!!!!"

"Мабуть це найкраще що я бачив"

"Ну, ідеальна, ні до чого причепитися!!!"

"Краса!"

"Круте фото", - написали фанати Віри

Варто відзначити, Віра Брежнєва періодично публікує фото з подругою-моделлю Оленою Перміновою. Раніше артистка показала спільний знімок у вечірніх сукнях, який захопив її шанувальників.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва зробила фурор розкішним образом на сцені, підкоривши фанів.

Факти про Віру Брежнєву (фото: РБК-Україна)