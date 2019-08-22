"Доводиться утеплятися": Віра Брежнєва в бікіні приголомшила фото біля басейну

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка продемонструвала незвичайний пляжний образ

Останнім часом співачка Віра Брежнєва просто-таки балує своїх шанувальників ефектними фото і відвертими зізнаннями. Так, днями артистка знялася у фотосесії для відомого глянцю і зізналась, що її чоловік Костянтин Меладзе любить, коли вона ходить по хаті гола. А новим фото в своєму Instagram вона просто приголомшила мережу, показавши незвичайний пляжний образ.

На знімку Віра засмагає біля басейну, сидячи на стільці й закинувши руки за голову. Однак її вбрання дуже оригінальне - на знаменитості чорне бікіні, такого ж кольору джемпер і теплі черевики. Доповнюють цей нестандартний лук сонцезахисні окуляри.

"Начебто літо, час купальників, але доводиться утеплятися", - прокоментувала кумедне фото Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери по достоїнству оцінили модний аутфит співачки - багато відзначили її незвичайний стиль і захопилися стрункою фігурою.

Хоч це і виглядає дивно, але мені подобається

Віра, ваше тіло і обличчя ідеальне

Наша Київська кров вона сильна!!!

Оч крутА

Головне, що ноги в теплі

Віра, нереальна, ідеальна, порцеляновий статуэточка. Не перестаю захоплюватися, обожнюю

Головне,що ноги в теплі, а голова на холоді

Вірочка ти як завжди прекрасна

WOW..крутишка

Красуня

Ааа який Светр!!!!

Який гарний живіт)

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва розговорилася про відвідини психолога. Співачка зізналася, що він їй допомагав позбутися від "всіх образ і психологічних вузлів".

Раніше Віра Брежнєва зачарувала total white луком в Баку. Артистка запалила на фестивалі "Спека".