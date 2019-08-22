"Доводиться утеплятися": Віра Брежнєва в бікіні приголомшила фото біля басейну

Співачка продемонструвала незвичайний пляжний образ
Останнім часом співачка Віра Брежнєва просто-таки балує своїх шанувальників ефектними фото і відвертими зізнаннями. Так, днями артистка знялася у фотосесії для відомого глянцю і зізналась, що її чоловік Костянтин Меладзе любить, коли вона ходить по хаті гола. А новим фото в своєму Instagram вона просто приголомшила мережу, показавши незвичайний пляжний образ.
На знімку Віра засмагає біля басейну, сидячи на стільці й закинувши руки за голову. Однак її вбрання дуже оригінальне - на знаменитості чорне бікіні, такого ж кольору джемпер і теплі черевики. Доповнюють цей нестандартний лук сонцезахисні окуляри.
"Начебто літо, час купальників, але доводиться утеплятися", - прокоментувала кумедне фото Брежнєва.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фолловери по достоїнству оцінили модний аутфит співачки - багато відзначили її незвичайний стиль і захопилися стрункою фігурою.
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, Віра Брежнєва розговорилася про відвідини психолога. Співачка зізналася, що він їй допомагав позбутися від "всіх образ і психологічних вузлів".
Раніше Віра Брежнєва зачарувала total white луком в Баку. Артистка запалила на фестивалі "Спека".