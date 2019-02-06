Приходила пізно: бабуся Лесі Никитюк розсекретила її особисте життя

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча ніколи не відчувала брак чоловічої уваги

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка показала вражаючі фото на фоні мальдівського заходу, приїхала до рідних в Хмельницьку область і навідалася в гості до своєї бабусі, яка на Різдво відсвяткувала 84-річчя. У InstaStories вона показала, як спілкується з літньою родичкою на камеру, відкривши завісу таємниці над особистим життям.

Зокрема, бабуся Лесі Нікітюк підтвердила, що вона пізно приходила додому після дискотеки і не одна, а у супровід кавалерів, яких ганяв дідусь. Особливо літній жінці запам'ятався один із наречених шоувумен – Василь. Він кричав про те, що не хоче йти в армію, і на його гучні заяви збіглися всі.

Фото: Леся Нікітюк зі своєю бабусею (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся припустила, що молодий чоловік міг відмовитися віддавати борг батьківщині через неї, а її бабуся не заперечувала цей факт.

Фото: Леся Нікітюк зі своєю бабусею (instagram.com/lesia_nikituk)

Також шанувальники Лесі дізналися, що її родичі ніколи не били майбутню зірку і не карали її.

Фото: Леся Нікітюк зі своєю бабусею (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк похвалилася пікантним фото у ванній серед піни і квітів. Вона повідомила, що звикла таким чином розслаблятися після тривалої дороги.

До речі, Леся Нікітюк насилу покидала казкові Мальдіви, адже відпустка в райському куточку землі подарувала їй незабутні емоції.

Відео: РБК-Україна