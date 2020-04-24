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"Приїхала соромитися": "пацанку" Владу Роговенко відвідала мама

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2020 - 11:50
"Приїхала соромитися": "пацанку" Владу Роговенко відвідала мама
Влада Роговенко з мамою (фото: Новий канал)

Вперше більш ніж за два місяці учасниця реаліті Нового каналу "Від пацанки до панянки" побачилася з рідною людиною. Як пройшла ця зустріч?

Не перший рік відносини між "пацанкою" Владою Роговенко та її мамою натягнуті. Дівчина відчуває себе зненавидженою і недооціненою.

– У мами на першому місці була сестра, – розповідає учасниця "Від пацанки до панянки". – Мене завжди з нею порівнювали. А коли я приходила додому, а там була мама з дітьми, вона з порога могла запитати, чи надовго я.

&quot;Приїхала соромитися&quot;: &quot;пацанку&quot; Владу Роговенко відвідала мама

Відверто висловити свої образи Владі запропонували на батьківській тижня. Для цього в Школу леді запросили матір "пацанки".

– Невже мама приїхала? – не повірила героїня реаліті Нового каналу. – Вона не могла цього зробити. Сказала б: "Що? З Дніпра в Київ їхати? Та ще і соромитися на телебаченні? Та ну!"

"Прийшла соромитися" – дійсно такими були перші слова жінки, коли вона увійшла в кімнату до дочки і психолога проекту "Від пацанки до панянки" Наталії Борисової. Але навіть незважаючи на це, а також на те, що мама всіляко іронізувала щодо досягнень Влади на проекті, остання була рада її бачити.

&quot;Приїхала соромитися&quot;: &quot;пацанку&quot; Владу Роговенко відвідала мама

– Запити у Владислави великі, а працездатності немає, – описала "пацанку" її мама. – Вона не хоче вчитися і бути самостійною. Така ось дівчинка в мене виросла.

– Я вже звикла, що мама сміється кожен раз, коли я говорю про серйозні речі, – зізналася учасниця "Від пацанки до панянки". – Але вона прекрасно знає, як ставилася до мене. Вже те, що вона взагалі приїхала і вперше сказала мені "люблю", я вважаю великою перемогою.

Налагодяться стосунки між двома рідними людьми? І усвідомила мама Влади свої помилки? Дивіться у наступних випусках реаліті "Від пацанки до панянки" щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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