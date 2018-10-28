"Прекрасна": онука Ротару виросла справжньою красунею (фото)

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/sofialookbook)

Не дивлячись на свій юний вік, дівчина вже багато досягла

Зараз внучці Софії Ротару Соні Євдокименко всього 17 років, тим не менш, дівчина даремно часу не гаяла і за такий юний вік змогла багато добитися сама: стала обличчям модного бренду, взяла участь у фотосесії для модних колекцій, підкорила публіку і подіуми — внучка зіркової бабусі вже багато працювала з дизайнерами, у неї хороший досвід участі у фешн-показах, а тому вона відмінно знає всі деталі і тонкощі фотозйомок Втім, той факт, що внучка Софії Михайлівни вибрала модельну кар'єру, не дивує, адже у неї прокрасные природні дані і дівчина виросла справжньою красунею.

Instagram Соні Євдокименко рясніє знімками з різних країн, де вона побувала, беручи участь у різноманітних заходах. Схоже, життя внучки Софії Ротару вельми насичена! А її шанувальники, переглянувши останні її фото, сходяться на думці, що дівчина ще більше подорослішала і розцвіла.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/sofialookbook)

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