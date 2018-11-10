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"Прекрасна": українська спортсменка захопила витонченою фігурою в купальнику

Lite » Зірки 10.11.2018 - 15:55
Фото: Марина Бех-Романчук (instagram.com/marynabekh)
Фото: Марина Бех-Романчук (instagram.com/marynabekh)

Користувачі мережі активно коментують знімок

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує захоплювати своїми фотографіями, демонструючи підтягнуте тіло і шикарну фігуру. На цей раз спортсменку в червоному купальнику можна споглядати на її сторінці в Instagram, там вона ділиться з шанувальниками свіжими фото.

"I just close my eyes and find myself where it was so good", - написала вона. ("Коли я закриваю очі, я перебуваю там, де мені було добре" - Ред).

&quot;Прекрасна&quot;: українська спортсменка захопила витонченою фігурою в купальникуФото: Марина Бех-Романчук (instagram.com/marynabekh)

Користувачі мережі поставили знімку майже 6 тисяч лайків, також шанувальники пишуть в коментарях компліменти українці.

"Прекрасна", "Приголомшлива", "Шикарно виглядаєш", "Рятувальники Малібу", - написали люди під знімком.

&quot;Прекрасна&quot;: українська спортсменка захопила витонченою фігурою в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/marynabekh)

Зазначимо, що деякий час тому Марина Бех-Романчук вийшла заміж за українського плавця Михайла Романчука. Відразу після одруження молодята вирушили у вирій. Судячи з усього, фото-спогад Марини, який вона опублікувала, саме з цього періоду.

До речі, в серпні Марина Бех в щільній боротьбі завоювала "срібло" чемпіонату Європи з легкої атлетики в Берліні.

Раніше ми писали про те, що українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася відвертим фото, подякувавши шанувальників.

 

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