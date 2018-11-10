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"Прекрасная": украинская спортсменка восхитила точеной фигурой в купальнике

Lite » Звезды 10.11.2018 - 15:55
Фото: Марина Бех-Романчук (instagram.com/marynabekh)
Фото: Марина Бех-Романчук (instagram.com/marynabekh)

Пользователи сети активно комментируют снимок

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает восхищать своими фотографиями, демонстрируя подтянутое тело и шикарную фигуру. На этот раз спортсменку в красном купальнике можно лицезреть на ее страничке в Instagram, там она делится с поклонниками свежими фото.

"I just close my eyes and find myself where it was so good", - написала она. ("Когда я закрываю глаза, я нахожусь там, где мне было хорошо" - Ред).

&quot;Прекрасная&quot;: украинская спортсменка восхитила точеной фигурой в купальникеФото: Марина Бех-Романчук (instagram.com/marynabekh)

Пользователи сети поставили снимку почти 6 тысяч лайков, также поклонники пишут в комментариях комплименты украинке.

"Прекрасная", "Потрясающая", "Шикарно выглядишь", "Спасатели Малибу", - написали люди под снимком.

&quot;Прекрасная&quot;: украинская спортсменка восхитила точеной фигурой в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/marynabekh)

Отметим, что некоторое время назад Марина Бех-Романчук вышла замуж за украинского пловца Михаила Романчука. Сразу после торжества молодожены отправились в теплые края. Судя по всему, фото-воспоминание Марины, которое она опубликовала,  именно с этого периода.

Кстати, в  августе Марина Бех в плотной борьбе завоевала "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине.

Ранее мы писали о том, что украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась откровенным фото, поблагодарив поклонников.

 

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