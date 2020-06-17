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Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.06.2020 - 20:32
Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса вразила красою

Сальма Хайєк відома тим, що любить показувати правдиві фото без макіяжу. Відома актриса, якій цього року виповниться 54 роки, виглядає настільки прекрасно, що легко може дозволити собі селфі в природному вигляді. Кожне таке фото користується величезною популярностю. Але часто буває так, що вона робить акцент на віці, а точніше – на тому, що він жінок тільки прикрашає.

Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі

Сальма не боїться сивини (фото: instagram.com/salmahayek)

Так, кілька годин тому на сторінці кінодіви з'явилося фото «до і після». На першому вона постала без косметики, а також з сивиною у волоссі. Її вона постаралася підкреслити, піднявши волосся вгору. На другому знімку в колажі Сальма з'явилася з виразним макіяжем, а також фарбованим волоссям. «В очікуванні повторних зйомок довелося пофарбувати коріння», – написала Хайєк під постом.

Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі

Зірка все так само прекрасна (фото: instagram.com/salmahayek)

Звісно, шанувальники, яких у зірки більше 15-ти мільйонів, не стали мовчати. Причому однією з перших відреагувала колега Сальми – французька актриса Маріон Котійяр. Вона написала коханій подрузі: «Ти до біса красива». На що Хайєк відповіла: «Подивіться, хто це пише. Одна з найбільш красивих і талановитих жінок у житті». «Ви обидві красиві», – заходилися писати послідовувачі. Цікаво, що багато з них зазначили: «до» виглядає не гірше, ніж «після». Один з фанатів написав: «До» краще, ніж «після». Хайєк і тут парирувала: «Якщо б ви тільки знали, скільки часу знадобилося, щоб дістатися до «після».

  • Ти виглядаєш чудово на обох
  • Ти ніколи не втратиш свій стиль, навіть без макіяжу. Ти така красива
  • Розкажи, яку косметику і фарбу для волосся ти використовуєш
  • Обидва фото прекрасні
  • Тобі не потрібен макіяж
  • У тебе взагалі є вік? Я молю Бога старіти так, як ти
  • Тільки «до»
  • Все ще прекрасна
  • Так само гарна. Твоя шкіра сяє
  • До... Дуже, дуже красива. Після дуже, дуже, дуже красива

Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі

Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі

Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі

Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі

Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі

Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/salmahayek)

До речі, нещодавно Сальма зізналася, що вона обожнює себе в натуральному вигляді, а за період карантину так звикла ходити без макіяжу, що тепер їй просто ліньки його наносити. Що ж, і не треба, судячи з реакції мережі.

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Автор: Lite

Теги Новини України Сальма Хайекактриса
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