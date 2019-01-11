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Свято триває: Ані Лорак та її чоловік сходили з дочкою в ресторан

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2019 - 06:07
Свято триває: Ані Лорак та її чоловік сходили з дочкою в ресторан
Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/anilorak)

Співачка і її чоловік показали, як проводять в Майамі час разом з дочкою

Відома поп-діва Ані Лорак, яка продуктивно відпочиває в Майамі після напруженого робочого графіка, показала знімки з дочкою Софією, зроблені в одному з місцевих ресторанів. Примітно, що кадри з кафе також з'явилися і в Instagram її чоловіка, батька дівчинки Мурата Налчаджіоглу.

Ресторатор практично весь час проводить у компанії улюбеної донечки і регулярно показує фото їх спільного дозвілля. Цього разу він показав, як Соня спить поруч з ним, а також, як їде за кермом і виспівує разом з дівчинкою хіт Мадонни Material Girl. Софія завзято рухається в такт мелодії і виглядає дуже щасливою.

Свято триває: Ані Лорак та її чоловік сходили з дочкою в ресторан

Скріншот фото Мурата і його дочкою Софією (instagram.com/muratnalca)

Разом з ним в авто на задньому сидінні знаходиться жінка з телефоном у руках. А от пасажира на передньому сидінні він так і не показав. Правда, Мурата видало відображення в окулярах. У кадр на пару секунд потрапляє біла футболка з принтом і світлі джинси. Примітно, що в схожій футболці в цей день розміщувала знімки Ані Лорак.

Свято триває: Ані Лорак та її чоловік сходили з дочкою в ресторан

Скріншот фото Мурата і дочкою Софією (instagram.com/muratnalca)

Свято триває: Ані Лорак та її чоловік сходили з дочкою в ресторан

Скріншот фото Мурата і дочкою Софією (instagram.com/muratnalca)

Далі ресторатор показав Соню з подарунком у руках. У величезній коробці містилися іграшки, а дівчинка гордо тримала її, сидячи в ресторані за столом.

"Новий рік ніколи не закінчується", – підписав він знімок дочки.

Свято триває: Ані Лорак та її чоловік сходили з дочкою в ресторан

Скріншот фото Мурата і його дочкою Софією (instagram.com/muratnalca)

Примітно, що в Instagram-"історіях" Ані Лорак також є декілька фото з підозріло схожого по антуражу закладу.

Свято триває: Ані Лорак та її чоловік сходили з дочкою в ресторан

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

На її знімках Софія грає з іграшками, розклавши їх на столі. Ще один кадр демонструє ніжні стосунки мами і дівчинки.

Свято триває: Ані Лорак та її чоловік сходили з дочкою в ресторан

Фото: донька Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Свято триває: Ані Лорак та її чоловік сходили з дочкою в ресторан

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

На іншому фото артистка позує в машині. За вікном панує ніч, але Ані Лорак одягнена так само, як і вдень. Цікаво, що світлі сидіння під шкіру дуже схожі на крісла в авто Мурата.

Свято триває: Ані Лорак та її чоловік сходили з дочкою в ресторан

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що чоловік Ані Лорак примчав у Майамі до дочки, з якою з задоволенням проводить час, ходить на шопінг і дивиться мультфільми. Спільних знімків з Кароліною у ресторатора немає, але шанувальники вже почали підозрювати, що пара помирилася.

Відео: РБК-Україна

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