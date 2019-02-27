З'явилася надія: Маша Єфросиніна порадувала новим захопленням 4-річного сина

Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Шанувальники Єфросиніної також з гумором підтримали її

Маша Єфросиніна час від часу радує шанувальників, публікуючи фото і відео з синочком Сашею, якому в серпні цього року виповниться 5 років. До речі, зі старшою дочкою Наною (15 років) Єфросиніна публікує фото вкрай рідко. Ведуча неодноразово говорила, що на даний момент її дочка зосереджена на навчанні і її мало цікавлять світські тусовки. У коментарі LITE телеведуча уточнила, що Нана "нескінченно вчиться".

А ось 4-річний Сашко поки що може дуріти, гратися і шукати своє захоплення. Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна поділилася новими фото. На знімку Саша позує в образі маленького кухаря — в костюмі і з шапкою, все як треба. Поруч з Сашком на столику бачимо іграшкову підставку зі шматочком торта. Судячи з усього, фото було зроблено в дитячому саду, де навчається хлопчик. Можливо, в навчальному закладі проходять якісь тематичні ранки.

"З'явилася надія, що хоч хтось в нашій родині буде з задоволенням готувати", — з гумором підписала фото Маша, супроводивши його хештегом: #мойАлександр #мужчинаосновательный.

Син Маші Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписників телеведучої її пост також потішив. Багато хто поспішив підіграти Маші:

"Можливо, серйозність в особі висловлює серйозні наміри майбутнього ресторатора"

"Так-так-так! Думи мої, думайте, як захомутати такого хлопця в зяті! І сваха б відмінно підійшла!"

"Ух ти, який повар"

"Що сьогодні в меню у юного шеф-кухаря?"

"Дуже серйозний молодий чоловік"

"Який же він красень! Дай Бог йому здоров'я і всього найкращого"

"Щось великої радості не видно у нього"

"Такий славний хлопчик!"

"На виразі обличчя поки що задоволення не проявилося. У міліцейській формі веселіше"

"Мамина гордість!"

Маша Єфросиніна з Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла про таланти 4-річного сина. Телеведуча відзначила, що Саша – творчий хлопчик.

Також до цього Маша Єфросиніна зворушливо привітала дочку з днем народження.