ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилася надія: Маша Єфросиніна порадувала новим захопленням 4-річного сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2019 - 11:23
З'явилася надія: Маша Єфросиніна порадувала новим захопленням 4-річного сина
Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Шанувальники Єфросиніної також з гумором підтримали її

Маша Єфросиніна час від часу радує шанувальників, публікуючи фото і відео з синочком Сашею, якому в серпні цього року виповниться 5 років. До речі, зі старшою дочкою Наною (15 років) Єфросиніна публікує фото вкрай рідко. Ведуча неодноразово говорила, що на даний момент її дочка зосереджена на навчанні і її мало цікавлять світські тусовки. У коментарі LITE телеведуча уточнила, що Нана "нескінченно вчиться".

А ось 4-річний Сашко поки що може дуріти, гратися і шукати своє захоплення. Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна поділилася новими фото. На знімку Саша позує в образі маленького кухаря — в костюмі і з шапкою, все як треба. Поруч з Сашком на столику бачимо іграшкову підставку зі шматочком торта. Судячи з усього, фото було зроблено в дитячому саду, де навчається хлопчик. Можливо, в навчальному закладі проходять якісь тематичні ранки.

"З'явилася надія, що хоч хтось в нашій родині буде з задоволенням готувати", — з гумором підписала фото Маша, супроводивши його хештегом: #мойАлександр #мужчинаосновательный.

Син Єфросиніної

Син Маші Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписників телеведучої її пост також потішив. Багато хто поспішив підіграти Маші:

  • "Можливо, серйозність в особі висловлює серйозні наміри майбутнього ресторатора"
  • "Так-так-так! Думи мої, думайте, як захомутати такого хлопця в зяті! І сваха б відмінно підійшла!"
  • "Ух ти, який повар"
  • "Що сьогодні в меню у юного шеф-кухаря?"
  • "Дуже серйозний молодий чоловік"
  • "Який же він красень! Дай Бог йому здоров'я і всього найкращого"
  • "Щось великої радості не видно у нього"
  • "Такий славний хлопчик!"
  • "На виразі обличчя поки що задоволення не проявилося. У міліцейській формі веселіше"
  • "Мамина гордість!"

Син Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна з Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла про таланти 4-річного сина. Телеведуча відзначила, що Саша – творчий хлопчик.

Також до цього Маша Єфросиніна зворушливо привітала дочку з днем народження.

"Моя суперздібність": стильна Маша Єфросиніна про свій особливий талант Вагітна? Стильна Маша Єфросиніна заінтригувала прихильників своєю заявою
Новини України Маша Єфросиніна
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся