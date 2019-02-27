З'явилася надія: Маша Єфросиніна порадувала новим захопленням 4-річного сина

Шанувальники Єфросиніної також з гумором підтримали її
Маша Єфросиніна час від часу радує шанувальників, публікуючи фото і відео з синочком Сашею, якому в серпні цього року виповниться 5 років. До речі, зі старшою дочкою Наною (15 років) Єфросиніна публікує фото вкрай рідко. Ведуча неодноразово говорила, що на даний момент її дочка зосереджена на навчанні і її мало цікавлять світські тусовки. У коментарі LITE телеведуча уточнила, що Нана "нескінченно вчиться".
А ось 4-річний Сашко поки що може дуріти, гратися і шукати своє захоплення. Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна поділилася новими фото. На знімку Саша позує в образі маленького кухаря — в костюмі і з шапкою, все як треба. Поруч з Сашком на столику бачимо іграшкову підставку зі шматочком торта. Судячи з усього, фото було зроблено в дитячому саду, де навчається хлопчик. Можливо, в навчальному закладі проходять якісь тематичні ранки.
"З'явилася надія, що хоч хтось в нашій родині буде з задоволенням готувати", — з гумором підписала фото Маша, супроводивши його хештегом: #мойАлександр #мужчинаосновательный.
Син Маші Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Підписників телеведучої її пост також потішив. Багато хто поспішив підіграти Маші:
Маша Єфросиніна з Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла про таланти 4-річного сина. Телеведуча відзначила, що Саша – творчий хлопчик.
Також до цього Маша Єфросиніна зворушливо привітала дочку з днем народження.