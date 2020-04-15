Що подивитися на карантині: топ-5 захоплюючих фільмів від Маші Єфросиніної

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча поєднує перегляд кіно з біговою доріжкою

Маша Єфросиніна проводить карантин на дачі з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми – дочкою Наною і сином Олександром. Ведуча насолоджується свіжим повітрям і всілякими смаколиками, намагаючись при цьому не випадати з робочого ритму, який тепер перейшов в онлайн режим. Втім, трапляються і негативні моменти - знаменитості довелося самій позбавлятися від манікюру, зробленого за допомогою гель-лаку, так як нігті сильно відросли і заважали повсякденним справам. Маша навіть показала процес на відео, при цьому не змогла стримати сліз.

А в новій публікації Єфросиніна вирішила поділитися списком фільмів, які допоможуть розважитися на самоізоляції, про що підписники давно її просили. Вона супроводила свою "п'ятірочку" милим домашнім фото, на якому вона сидить на ліжку в рожевій піжамі.

При цьому Маша зазначила, що найчастіше поєднує перегляд кіно з біговою доріжкою - треба ж відпрацьовувати "карантинні" кулінарні шедеври!

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"#мояПятерочка про кіно. Моє вчорашнє опитування в сториз показало 98% бажаючих дізнатися ще й мою добірку кіно! Правда, якщо підсумувати всі списки фільмів, що зараз радять в мережі, вистачить ще на рік карантину ( не дай Бог!). Але, тим не менш. Сьогодні ловіть список фільмів, які я переглянула, займаючись кардіо на доріжці - вони настільки захоплюють, що мій кілометраж збільшився:

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- Притулок (2010) - трилер з офігенною Джуліанною Мур і дуже несподіваною кінцівкою.

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- Джентельмени (2020) - Гая Річі обожнюю. І навіть Метью Макконехі не дратував:)

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-Форд проти Феррарі (2019) - з винишком під пахвою у чоловіка - те, що треба!

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- Жінки на межі нервового зриву (1988 рік) - старий Алмодовар ( мій улюблений режисер) про жінок все зрозумів давно! Але як це незрівнянно

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- Скандал (2020) - Шарліз Терон, Ніколь Кідман, Марго Роббі і реальна історія повалення директора телеканалу FOX за сексуальні домагання співробітниць! Ода невеликій перемозі жінок над тотальним сексизмом!



Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Дивіться на здоров'я і радьте, ваші знахідки. З цими під'їданнями вдома, відчуваю, торохтіти мені ще на доріжці і торохтіти", - поділилася теледіва.

Підписники подякували ведучій і залишили чимало своїх цікавих варіантів в коментарях.

Нагадаємо, раніше розслаблена Маша Єфросиніна показала дачний "тотал антифешн" на карантині - ведуча відобразила процес приготування шашликів на природі.