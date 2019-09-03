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Пішла жара! Лілія Ребрик з відомим шоуменом станцювала запальну ламбаду

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.09.2019 - 16:56
Пішла жара! Лілія Ребрик з відомим шоуменом станцювала запальну ламбаду
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча покрасувалася в кокетливому образі

Лілія Ребрик – приклад енергійності і життєрадісності для своїх шанувальників. Телеведуча не лінується вставати в 4 ранку заради зйомок у ранковому шоу, а також колесить по країні з виставами і знімається в серіалах. Ранок у теледіви, яка нещодавно показала ексклюзивний знімок з рідною сестрою, завжди починається бадьоро і весело. Її колега і співведучий програми "Ранок з Україною", відомий шоумен Анатолій Анатоліч також не дає глядачам занудьгувати, тому їх зоряний тандем завжди радує шанувальників. Так, ведучі вирішили яскраво відзначити 30-річчя культового танцю ламбади і показали в ефірі кілька відомих всьому світу па під запальну знайому мелодію гуртуKaoma.

Лілія поділилася фото і відео з Анатолієм в сторіз Instagram. Для виходу в ефір вона вбралася в шовкову блузку ніжного лілового кольору і кокетливу спідницю-кльош оригінального крою з завищеною талією. Лілія доповнила свій образ бузковими туфлями-човниками на тонкій шпильці і великими сережками з китицями.

На фото ведуча позує одна, а також в компанії Анатолія, з якими вони навіть не втрималися і станцювали разом культовий танець з 90-х.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Святкуємо 30 років ламбади. О, пішла жара! Все, Все, зупинись, у нас серйозна програма", - нагадав шоумен свїй чарівній співведучій.

Раніше Лілія Ребрик показала шкільне фото і порівняла себе зі старшою донькою Діаною.

До речі, днями у дівчинки був день народження – їй виповнилося сім років. Лілія трепетно привітала доньку зі знаменною датою.

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Новини України Лілія Ребрик
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