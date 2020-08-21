Пішла на примирення: Анджеліна Джолі таємно запросила до себе маму Бреда Пітта та його рідних

Анджеліна Джолі з дітьми (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Несподіваний поворот!

Анджеліна Джолі – особистість дуже скритна і воліє не пускати нікого на свою територію. А тому її вчинки часто транслюються світовими ЗМІ вельми суперечливо. Не так давно якийсь інсайдер розповів виданню The Mirror, що актриса на дух не переносить батьків колишнього чоловіка Бреда Пітта і всіма силами захищає дітей про спілкування з ними.

Громадськість особливо збентежив той факт, що Джолі заборонила дітям вирушити на урочистості з нагоди 80-річного ювілею мами екс-чоловіка Джейн Пітт. І ось – новий поворот. За повідомленнями західних видань, 14 серпня Анджеліна все ж влаштувала зустріч бабусі і її улюбленим онукам, причому обід вона організувала прямо у себе вдома.

Екс-подружжя все ще не домовилося (фото: скріншот instagram.com/moodlove.1)

За чутками, на зустріч вона запросила не тільки маму Бреда Пітта, але його двоюрідних братів і племінницю. «Анджеліна дорожить відносинами з родиною Бреда і ніколи не відмовлялася погостювати у них», – так стверджує нове перевірене джерело. Також у мережі з'явилася інформація про те, що незадовго до розлучення Джолі написала Джейн Пітт лист, в якому повідомила, що її «двері її будинку завжди будуть відкриті для неї». Підтвердженням тому стали і сторіз племінниці Бреда Пітта, які вона постила в минулі вихідні з дому Джолі.

Анджеліна Джолі не така вже й сувора (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Також з'явилися свідки, які спростовують інформацію про те, що діти Анджеліни Джолі і Бреда Пітта насправді не бачили бабусю і дідуся цілих 4 роки. Нібито таємна зустріч, влаштована днями популярною актрисою – далеко не перша. Періодично виконавиця ролі Малефиісенти запрошує батьків екс-чоловіка в свій маєток в Каліфорнії, щоб ті могли досхочу поспілкуватися з онуками.