"Пора худнути": соковиті форми Сєдокової розкритикували в мережі

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Новий знімок співачки в купальнику викликав суперечки в мережі

Популярна українська співачка Анна Сєдокова, яка живе на дві країни, Росію і США, намагається не звертати уваги на критику недоброзичливців в мережі і продовжує ділитися відвертими фото. На своїй сторінці в Instagram артистка, яка раніше "засветила" білизну на відео у соцмережі, опублікувала фото в купальнику.

На знімку виконавиця лежить на бортику басейну в червоному бікіні, піднявши руки над головою і грайливо зігнувши одну ногу.

"Було добре, буде ще краще", - позитивно підписала публікацію знаменитість.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Пікантне фото викликало суперечки і бурхливі обговорення серед користувачів мережі в коментарях. Частина підписників відзначили, що Анна надто вже пишнотіла і їй не завадить схуднути.

"Пора худнути";

"Апетитно і сексуально, але на цьому варто зупинитися";

"У Ані гарна фігура, але зараз набрала знатно...";

"Попку від]їла за відпустку";

"Худніть, Аня";

"Ось це попєц!!! Тут точно є за що потриматися!" - пишуть вони.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Інші ж заступилися за співачку і заявили, що у неї шикарна фігура як для мами трьох дітей і не варто давати їй непрошені поради.

"Шикарна фігури для мами трьох діточок. У багатьох не народжували такої фігури немає";

"Найгарніша мама";

"От більше товстіти не треба, буде вже перебір))) зараз - саме те";

"Мені здається, що нікого немає сексуальніше з наших співачок, ніж Аня... жінка після трьох родів, це захват";

"Ого ось це Кардашьян";

"Справжня смачна, соковита, стигла жінка в самому соку.. І особливо нічого зайвого. все на місці. Набридла мода на випирають кістки і тіло несформировавшихся школярок!" - вважають фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова "блиснула" оголеними стегнами в публічному місці. Спідниця з широкими розрізами, що оголила стегна виконавиці, розбурхала фантазію шанувальників.

Крім того, Анна Сєдокова порадувала своїх фанатів знімком в мокрій сукні, яка спокусливо підкреслила її фігуру і злегка просвічувалась.

А ще Анна зробила несподіване відверте зізнання.

Факти про Анною Сєдоковою (фото: РБК-Україна)