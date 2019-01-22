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"Попа - вогонь": дружина Тищенко захопила фігурою на фоні казкових пейзажів

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2019 - 22:40
"Попа - вогонь": дружина Тищенко захопила фігурою на фоні казкових пейзажів
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська похвалилася приголомшливими заходами сонця і розповіла, чому вирішила змінити місце відпочинку

Екс-модель і бізнесвумен, а також дружина "ревізора" Миколи Тищенко, Алла Барановська, яка схудла на 10 кілограм і похвалилася стрункими формами в купальнику, показала вражаючі тайські заходи сонця, а також розповіла про переїзд на нову віллу і враження від теплого й привітного прийому персоналу комплексу. В Instagram вона поділилася пікантним знімком в басейні.

Дівчина зазначила, що її зворушило ставлення керуючого готелю, який спеціально до приїзду сім'ї з дитиною придбав безліч іграшок для маленького постояльця, а також зізналася, як важко їй далися вмовляння чоловіка змінити звичне місце відпочинку на нове.

"Боня і Коля. Наш перший неймовірний захід сонця. Це місце – моя велика знахідка! Як згадаю, скільки сили мені коштувало вмовити сім'ю змінити звичну локацію. І який кайф зараз! Давид взагалі відмовився вдень спати! Бігав по газону і стрибала на батуті весь день. p.s. Після всіх нервів першого тижня, отримати такий прийом, як сьогодні, було бальзамом на душу! Керуючі віллою, знаючи, що буде сім'я з малюком, накупили стільки нових іграшок. Я була в повному шоці. Книжки, самокат, посуд, все нове", - зазначила вражена Барановська.

&quot;Попа - вогонь&quot;: дружина Тищенко захопила фігурою на фоні казкових пейзажів

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Правда, підписники Алли оцінили не тільки райські пейзажі, що відкрилися перед їх очима, але і її апетитні форми.

&quot;Попа - вогонь&quot;: дружина Тищенко захопила фігурою на фоні казкових пейзажів

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Яка шикарна фотка, а точніше Алла", "І купальник хороший, і попа - вогонь, і красуня!", "Просто ідеальне місце", "Який гарний вигляд", "Чудове фото", "Алло, ви прекрасні", "Вам потрібно на подіум ! Така красуня", "Як я люблю ваші заходи - вони скрашують мої сірі трудові будні. Дякуємо за яскраву стрічку фоток", - писали вдячні коментатори.

&quot;Попа - вогонь&quot;: дружина Тищенко захопила фігурою на фоні казкових пейзажів

&quot;Попа - вогонь&quot;: дружина Тищенко захопила фігурою на фоні казкових пейзажів

&quot;Попа - вогонь&quot;: дружина Тищенко захопила фігурою на фоні казкових пейзажів

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Також дружина ресторатора не втрималася і опублікувала фото і відео незвичайного, казкового вечірнього пейзажу. Вона запевнила, що січневі заходи завжди відрізняються яскравістю і видовищністю, і зазначила, що не використовувала фільтри і обробку кадрів, щоб шанувальники змогли оцінити природну красу цього неординарного явища.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Alla Baranovskaya (@allabonya)

Раніше Алла Барановська поділилася з підписниками історією свого схуднення після народження первістка. Вона зазначила, що процес дався їй нелегко, і молода мама довго не могла відновити колишні форми.

Також Микола Тищенко разом з дружиною показав пікантне спільне пляжне фото, яке шанувальники пари порівняли з привабливим рекламним постером.

"Королева джунглів": дружина Тищенко влаштувала гарячу фотосесію в купальниках Дружина Тищенко в купальнику показала, як носити анімалістичний принт
Новини України Микола ТищенкоАлла Барановская
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