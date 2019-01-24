"Попа, як у Кім": Леся Нікітюк в бікіні справила фурор своїми формами

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча розповіла про незвичайного гостя, який оселився на даху її вілли

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила відпочивати на мальовничі Мальдіви і встигла порадувати фанів першими пляжними знімками з тропічного курорту, показала в Instagram стилний пікантний фотсоет в бікіні і прозорій легкій накидці з анімалістичним принтом.

Вона доповнила свій пляжний look соняними окулярами та незмінною широкою посмішкою. Шоувумен красується поруч з басейном, який розташований біля її персонального будиночка.

"Тепер я розумію чому Робінзон Крузо не хотів додому. До речі, ви не знаєте що означає, коли Дівехі лелека сідає на твою віллу? Ми назвали його Адік", - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У сторіз вона показала короткі відео, на якому птах, що вподобав дах оселі знаменитості, мирно відпочиває і практично не реагує на людей, що його знімають.

Лелека на даху вілли Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Лелека на даху вілли Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники телеведучої захопилися її ідеальною фігурою і навіть порівняли її "п'яту точку" з пишними принадами зірки американського реаліті-шоу Кім Кардашьян. Крім того, багато припустили, що лелека – це до поповнення в сім'ї та появи на світ дітей, побажавши знаменитості жіночого щастя.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ви супер!", "Богиня!", "Попа як у Кім, попа як у Кім", "Яка ти розкішна! Чоловіка тобі треба достойного! Щоб носив ці шикарні ноги на руках", "Жінка-мрія", "Леся - одне чудо. Красуня-краса. Весь світ до твоїх ніг", "Гарнішаєшь з кожним днем!" - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк позувала в сукні з глибоким декольте, максимально оголивши груди, чим викликала захоплені компліменти шанувальників.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк назвала вартість райського відпочинку на Мальдівах, зазначивши, що українцям із середньою зарплатою він не по кишені, адже ціни на курорті більше, ніж високі, зате на острові є чимало розваг, які точно не дозволять нудьгувати відпочиваючим.

Відео: РБК-Україна