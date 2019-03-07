Полякова розповіла про новий кліп і роботу з Бадоєвим

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачці довелося багато тренуватися

Оля Полякова, яка нещодавно натякнула на спорідненість з солістом Queen, представляє новий кліп на пісню "Лед тронулся", режисером якого став Алан Бадоєв. Про те, як проходили зйомки кліпу співачка розповіла виданню "Обозреватель".

Суперблондинка зазначила, що для підготовки до зйомки кліпу їй довелося тренуватися чотири місяці, щоб виконати всі задумки Бадоєва.

При цьому співачка розповіла, що були і такі моменти, які вона категорично відмовлялася робити. Полякова не захотіла пиляти замок болгаркою, тому що він сильно іскрив. Вона також поскаржилася, що в неї навіть обгоріли колготки, і вона страшно боялася, що іскри потраплять їй в обличчя.

У результаті співачка вирішила це зробити, і цей кадр потрапив у новий кліп Полякової. Артистка також зазначила, що найважче було зробити потрійний тулуп, після якого вона падала в ополонку.

У свою чергу режисер кліпу Алан Бадоєв розповів навіщо "топив" Полякову. Він зазначив, що це такий комедійний прийом. Тому що кліп не про те, як співачка катається на ковзанах, а про те, що заради своїх почуттів вона готова на різні випробування, в тому числі і стати фігуристкою.

Бадоєв також розповів, що це вже друга робота з Поляковою. І для нього це завжди виклик, тому що жанр кліпів співачки – це не зовсім той жанр, в якому звик працювати режисер. Тому йому завжди доводиться щось придумувати і виходити з зони комфорту.

Нагадаємо, що в Олі Полякової з'явилися комахи.

Раніше також повідомлялося, що Полякова яскраво привітала свою дочку Машу з днем народження.