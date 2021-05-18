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Полякова відпочиває: Леся Нікітюк приголомшила неймовірно довгими ногами

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Одеса, Вівторок 18 травня 2021 14:32
Полякова відпочиває: Леся Нікітюк приголомшила неймовірно довгими ногами Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк відпочиває в Одесі, де вигулює стильні вбрання і насолоджується смачною їжею. Новим фото телеведуча не на жарт вразила своїх шанувальників, продемонструвавши просто-таки нескінченні ноги.

Вражаючим знімком Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, теледіва позувала на тлі моря в стильному образі. Вона приміряла блакитні джинси, білий топ і чорний піджак, які доповнила бежевими туфлями на підборах і маленькою чорною сумочкою.

Однак головною родзинкою фото стали нескінченно довгі ноги Лесі, над якими явно попрацювали в графічному редакторі. У підсумку виглядає так, ніби їх довжина не менше 2 метрів.

"А ви думали, як я так швидко до Києва з Одеси прийшла. Одна нога тут, інша там", - підписала кумедний знімок гуморна Нікітюк.

Полякова відпочиває: Леся Нікітюк приголомшила неймовірно довгими ногами

Леся Нікітюк вразила довгими ногами в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що це далеко не перший експеримент ведучої з фотошопом - вона вже "збільшувала" собі сідниці, груди та інші частини тіла. До слова, в реальності зріст Лесі становить 180 сантиметрів, а довжина ніг - 110 сантиметрів.

В коментарях ведуча продовжила жартувати.

"Ледве знайшла такі довгі джинси. Якби мені подарували участок біля моря, я б його міряла своїми ногами", - написала леді Ле.

Фолловери підтримали жарт і почали коментувати ефектні ноги знаменитості. Деякі відзначили, що вже тепер-то Леся точно обійшла довгоногу Олю Полякову.

  • Ейфелева Леська
  • Яка ти гарна, як антилопа
  • Полякова атдихає
  • Леся Гуліверовна
  • Та з такими ногами ні один мужик не втече
  • Навіть так, шикарна!
  • Полякова нервово курить в сторонці
  • Та то все каблуки, не хвалися
  • Гармата
  • Матір Божа, оце ноги
  • Чапелька Ви наша
  • Леся, смішніше за Вас не ніхто не придумає
  • Ах ці ноги - до щастя дві дороги
  • Завжди підозрювала, що частину ніг ви приховували

Раніше Леся Нікітюк перетворилася на українську Кардашян і похвалилася "попою як у Кім".

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Новини України Новини шоу-бізнесу Леся Нікітюк ведущая
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