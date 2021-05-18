Полякова відпочиває: Леся Нікітюк приголомшила неймовірно довгими ногами
Леся Нікітюк відпочиває в Одесі, де вигулює стильні вбрання і насолоджується смачною їжею. Новим фото телеведуча не на жарт вразила своїх шанувальників, продемонструвавши просто-таки нескінченні ноги.
Вражаючим знімком Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Так, теледіва позувала на тлі моря в стильному образі. Вона приміряла блакитні джинси, білий топ і чорний піджак, які доповнила бежевими туфлями на підборах і маленькою чорною сумочкою.
Однак головною родзинкою фото стали нескінченно довгі ноги Лесі, над якими явно попрацювали в графічному редакторі. У підсумку виглядає так, ніби їх довжина не менше 2 метрів.
"А ви думали, як я так швидко до Києва з Одеси прийшла. Одна нога тут, інша там", - підписала кумедний знімок гуморна Нікітюк.
Леся Нікітюк вразила довгими ногами в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Відзначимо, що це далеко не перший експеримент ведучої з фотошопом - вона вже "збільшувала" собі сідниці, груди та інші частини тіла. До слова, в реальності зріст Лесі становить 180 сантиметрів, а довжина ніг - 110 сантиметрів.
В коментарях ведуча продовжила жартувати.
"Ледве знайшла такі довгі джинси. Якби мені подарували участок біля моря, я б його міряла своїми ногами", - написала леді Ле.
Фолловери підтримали жарт і почали коментувати ефектні ноги знаменитості. Деякі відзначили, що вже тепер-то Леся точно обійшла довгоногу Олю Полякову.
- Ейфелева Леська
- Яка ти гарна, як антилопа
- Полякова атдихає
- Леся Гуліверовна
- Та з такими ногами ні один мужик не втече
- Навіть так, шикарна!
- Полякова нервово курить в сторонці
- Та то все каблуки, не хвалися
- Гармата
- Матір Божа, оце ноги
- Чапелька Ви наша
- Леся, смішніше за Вас не ніхто не придумає
- Ах ці ноги - до щастя дві дороги
- Завжди підозрювала, що частину ніг ви приховували
Раніше Леся Нікітюк перетворилася на українську Кардашян і похвалилася "попою як у Кім".