Полякова відпочиває: Леся Нікітюк приголомшила неймовірно довгими ногами

Леся Нікітюк відпочиває в Одесі , де вигулює стильні вбрання і насолоджується смачною їжею. Новим фото телеведуча не на жарт вразила своїх шанувальників, продемонструвавши просто-таки нескінченні ноги.

Так, теледіва позувала на тлі моря в стильному образі. Вона приміряла блакитні джинси, білий топ і чорний піджак, які доповнила бежевими туфлями на підборах і маленькою чорною сумочкою.

Однак головною родзинкою фото стали нескінченно довгі ноги Лесі, над якими явно попрацювали в графічному редакторі. У підсумку виглядає так, ніби їх довжина не менше 2 метрів.

"А ви думали, як я так швидко до Києва з Одеси прийшла. Одна нога тут, інша там", - підписала кумедний знімок гуморна Нікітюк.

Леся Нікітюк вразила довгими ногами в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що це далеко не перший експеримент ведучої з фотошопом - вона вже "збільшувала" собі сідниці, груди та інші частини тіла. До слова, в реальності зріст Лесі становить 180 сантиметрів, а довжина ніг - 110 сантиметрів.

В коментарях ведуча продовжила жартувати.

"Ледве знайшла такі довгі джинси. Якби мені подарували участок біля моря, я б його міряла своїми ногами", - написала леді Ле.

Фолловери підтримали жарт і почали коментувати ефектні ноги знаменитості. Деякі відзначили, що вже тепер-то Леся точно обійшла довгоногу Олю Полякову.