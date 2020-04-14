Напівоголена Белла Хадід поділилася пікантним відео з власної спальні

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Зірка нудьгує на карантині

Белла Хадід – одна з найбільших любительок провокацій в мережі і на подіумі. Дівчина любить брати участь у сміливих рекламних кампаніях, а в свій особистий мікроблог додавати багато гарячих кадрів з повсякденного життя. Зараз, у часи карантину, їй вдається віртуозно поєднувати ці два вміння. Так, поулярная модель стала героїнею незвичайної зйомки для італійського Vogue.

Белла в новій зйомці (фото: instagram.com/bellahadid)

Беллу знімали на веб-камеру, а вона позувала в своєму будинку. На фото молодша Хадід постала напівоголеною. Дівчина одягла малюсінькі стринги і прикривалася букетом засохлих троянд, туфлями на величезних підборах та іншими предметами. Тому на знімках створюється враження, що вона повністю гола.

Сама знаменитість розповіла, що фотосесія була проведена за допомогою FaceTime під керівництвом нью-йоркського фотографа Брайанни Кароцци, а також стиліста Хейлі Волленс. «Часи змінюються, і робота з дому набуває нового значення... Нові кадри для Vogue Італія, зняті і стилізовані з допомогою FaceTime завдяки моїм карантинним королевам Хейлі Волленс і Брайанне Кароцци. Люблю. Мені неймовірно пощастило взяти участь у цій зйомці», – написала Хадід в своєму пості для Instagram.